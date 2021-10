Jelgavas valstspilsētas pašvaldība šodien domes sēdē lemj par četru jaunu videi draudzīgu elektroautobusu un divu to uzlādes iekārtu nodošanu bezatlīdzības lietošanā Jelgavas autobusu parkam, liecina domes darba kārtība.

SIA “Jelgavas autobusu parks” bezatlīdzības lietošanā plānots nodot pašvaldības īpašumā esošus “Solaris” autobusus, kā arī uzlādes iekārtas divu miljonu 57 tūkstošu eiro vērtībā. Katrs autobuss maksā 485 706 eiro, uzlādes iekārta – 57 086 eiro.

Jelgavas pašvaldība autobusu un iekārtas iegādājās Eiropas Savienības projektā “Videi draudzīgas sabiedriskā transporta infrastruktūras attīstība Jelgavā”.

Transportlīdzekļi tiek nodoti Jelgavas autobusu parka rīcībā, jo 2021. gada 26. maijā starp pilsētas domi un SIA “Jelgavas autobusu parks” noslēgts līgums, saskaņā ar kuru dome līdz 2031. gada 31. augustam ir piešķīrusi tiesības autobusu parkam sniegt sabiedriskā transporta pakalpojumus Jelgavas valstspilsētas maršrutu tīklā, kas nodrošina pārvietošanos pilsētas robežās, kā arī no Jelgavas uz tuvākajām apkārtējām teritorijām.

Pirmais elektroautobuss Jelgavā tika piegādāts jau jūlijā, vēlāk – pārējie. Šajā laikā ir notikusi to testēšana un aprīkošana.

Projektā paredzēts, ka līdz ar elektroautobusu ieviešanu CO2 emisijas līmenis samazināsies par aptuveni 182 tonnām gadā, bet enerģijas patēriņš – par aptuveni 492 megavatstundām gadā.





Foto: no arhīva