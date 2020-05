Draugos ar kokiem un dabu

Arborists ir kokkopis jeb koku dakteris, kurš gādā par koku drošību un veselību, tādējādi paildzinot tā mūžu. Rūpes par kokaugiem nāk par labu arī cilvēkam, jo īpaši pilsētvidē, kur katram kokam ir sevišķa vērtība. Par to zina stāstīt arboriste un ainavu arhitekte Laura Mazule, kuras mīlestība pret kokiem rodama jau agrā bērnībā.

– Kā cilvēks, kurš dzīvo un mācās pilsētā, nokļūst līdz vēlmei strādāt ar kokiem?

Nezinu, vai latvieši vispār ir pilsētnieki pēc savas būtības, man liekas, ka esam zemnieki, tikai kādā savas dzīves posmā nokļuvuši pilsētā. Es agrā bērnībā dzīvoju Kroņaucē, vēlāk pārcēlos uz Jelgavu, bet sirdī laikam tomēr vienmēr esmu bijusi dabas bērns.

Kad augstskolas pēdējā gadā mums bija prakse, es “Erasmus” programmā aizbraucu uz Edinburgas botānisko dārzu, kur mēnesi nostrādāju kopā ar arboristiem. Nekad iepriekš par tādu profesiju nebiju dzirdējusi, un es ar to ļoti aizrāvos. Atgriezusies Latvijā, atradu, ka ir tāda Ērgļu profesionālā vidusskola, kur šo profesiju var apgūt. Tad es, pabeigusi augstskolu, iestājos profesionālajā vidusskolā un izmācījos par arboristu. Sapratu, ka tas tikai papildinās manas ainavu arhitektūras zināšanas, jo kur gan tajā bez ainavas galvenajiem elementiem – kokiem.

– Tai ir jābūt lielai aizrautībai, lai pēc augstskolas vēlreiz mācītos vidusskolā.

Jā, koki laikam ir mana mīlestība. Viena no pirmajām bērnības atmiņām ir par to, kā es cenšos iekāpt kokā. Kad pieaugusi aizbraucu uz bērnības māju, izmērīju, ka tas pirmais zars, ko toreiz nevarēju aizsniegt, ir mana ceļgala augstumā. Interesanti ir arī tas, ka visur, kur esmu dzīvojusi, man ir mīļākais koks, kuru sajūtu kā savu draugu.

Mana pirmā darbavieta kā arboristam bija Alūksnē, kur vēlāk kļuvu arī par ainavu arhitekti. Strādājot pašvaldībā, sapratu, ka man ļoti pietrūkst koku, gribu vairāk par tiem uzzināt un vairāk tos aizsargāt. Tādēļ atgriezos atpakaļ un sāku strādāt uzņēmumā “Labie koki eksperti”. Kad biju arboriste Alūksnē, kāpu kokos, zāģēju, bet tagad strādāju kā eksperte, esmu koku novērtētāja. Vērtēju to fizisko stāvokli, bīstamību un izskatu būvprojektus, sniedzot atzinumus par to, kā plānotā būvniecība ietekmēs koku stāvokli.

Foto: Eva Pričiņa