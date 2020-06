Eksperts: Kreisais pagrieziens uz Medemciemu var būt tikai kā pagaidu risinājums

Kreisais pagrieziens no Rīgas uz Medemciemu satiksmes drošības nolūkos var saglabāties tikai kā pagaidu risinājums, nevis pastāvīgi, informē satiksmes drošības speciālists Oskars Irbītis.



Viņš skaidroja, ka tā saucamais Medemciema krustojums ir viens no vairākiem problemātiskiem krustojumiem Latvijā, kur salīdzinoši mazas noslodzes ceļš no kāda ciema pieslēdzas daudz lielākai transporta plūsmai ar ceļazīmēm regulējamā krustojumā.

Irbītis uzsvēra, ka galvenā bīstamība šādos krustojumos ir kreisie pagriezieni. Īpaši bīstama šī situācija kļūst tad, kad galvenajam ceļam vienā virzienā ir vairāk nekā divas kustības joslas. “Faktiski šajā situācijā transportlīdzekļa vadītājam, veicot kreiso pagriezienu, ir jādod ceļš četrām kustības joslām. Pārliecināties par drošību manevra laikā šādā situācijā ir ārkārtīgi grūti, intensīvas satiksmes apstākļos - praktiski neiespējami,” pauda Irbītis.

Irbītis arī vērsa uzmanību, ka Latvijā nenotiek detalizēta ceļu satiksmes negadījumu izpēte un izpētes rezultātu apkopošana. “Policijas veiktās izmeklēšanas un tiesu ekspertu veikto ekspertīžu rezultāti pazūd statistikas skatam un netiek apkopoti. Kā liecina atbildīgo personu izteikumi, satiksmes izmaiņu plānošanas laikā nav bijusi pieejama detalizēta informācija par šajā krustojumā notikušajiem ceļu satiksmes negadījumiem, bet tikai vispārīgā informācija,” sacīja Irbītis.

Satiksmes drošības eksperts arī norādīja, ka saskaņā ar Medemciema aktīvistu savākto informāciju par iemeslu notikušajiem ceļu satiksmes negadījumiem šajā vietā ir bijis kreisais pagrieziens, kurā veikšanas laikā ceļš ir jādod četrām transportlīdzekļu joslām. Pēc viņa paustā, kreisais pagrieziens no Rīgas puses uz Medemciemu nav bijis iemesls notikušajiem ceļu satiksmes negadījumiem, lai gan arī nav drošs.

Irbītis uzsvēra, ka kreisais pagrieziens no Rīgas puses uz Medemciemu būtu izskatāms tikai kā pagaidu risinājums vismaz kādās konkrētās diennakts stundās.

“Ja skatāmies uz piedāvāto alternatīvu kreisajam pagriezienam no Rīgas puses uz Medemciemu - brauciens līdz Rīgas apvedceļam, ir jāsecina, ka tur ir nākamā bīstamā satiksmes situācija ar gaužām neveiksmīgu ieskriešanās/bremzēšanas joslas risinājumu. Faktiski pa vidu bremzēšanas joslai (virziens no Jelgavas uz uzbrauktuvi Babītes virzienā) ir pieslēgums lokam, kas ved no Babītes virziena uz Rīgu, bez ieskriešanās joslas. Šāds risinājums ir bīstamas situācijas provocējošs un no satiksmes drošības viedokļa absolūti nepieņemams,” viņš pauda.

Irbītis vērsa uzmanību, ka, satiksmes plūsmu novirzot līdz Rīgas apvedceļam, jāsakārto arī Rīgas apvedceļa vairāklīmeņu krustojuma horizontālais apzīmējums, lai izbeigtu bīstamu situāciju radīšanu. Tehniski drošākais risinājums, viņa ieskatā, ir valdības līmenī solītais Medemciema krustojuma risinājums - vairāklīmeņu krustojums, konkrētajā gadījumā - tunelis, taču tā realizācijai ir nepieciešams laiks un nauda.

Jau ziņots, ka VAS “Latvijas valsts ceļi” Satiksmes organizācijas pārvaldes direktors Māris Zaļaiskalns informēja, ka jau ir noslēgts līgums par Medemciema krustojuma pārbūvi.

Nokļūšanai no Medemciema uz Jelgavu būs jāpagriežas pa labi Rīgas virzienā un pēc 800 metriem uz šosejas būs izveidota apgriešanās vieta braukšanai pretējā virzienā.

Savukārt, lai no Rīgas nokļūtu uz Medemciemu, būs jābrauc garām esošajam krustojumam nepilnus četrus kilometrus Jelgavas virzienā līdz divlīmeņu krustojumam ar Rīgas apvedceļu. Šajā krustojumā būs jāpagriežas braukšanai pretējā virzienā un jāmēro ceļš līdz Medemciemam.

Ciema iedzīvotāji sāka parakstu vākšanu pret LVC plāniem. Savukārt Olaines novada dome uzskata, ka labākais risinājums būtu divu līmeņu satiksmes mezgls, kura projektēšanu un būvniecību vietvara ir gatava atbalstīt gan organizatoriski, gan finansiāli. Tā kā divlīmeņu satiksmes mezglu izprojektēt un izbūvēt nevar viena gada laikā, ir nepieciešams pagaidu risinājums, lai nodrošinātu drošu un ekonomiski pamatotu nokļūšanu no Rīgas uz Medemciemu un Baložiem, un to var panākt ar otras apgriešanās vietas izbūvi Jelgavas virzienā, uzskata pašvaldība.

Foto: LVC