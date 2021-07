Elejas pagasta iedzīvotāji lūdz izveidot drošu gājēju celiņu

Jelgavas novada pašvaldība saņēmusi 231 Elejas pagasta iedzīvotāju parakstītu iesniegumu ar lūgumu uzlabot satiksmes drošību, izveidojot drošu gājēju celiņu gar Bauskas šosejas malu no Parka ielas krustojuma līdz Lietuvas šosejai, norobežojot to no braucamās daļas. Tāpat iedzīvotāji iestājas par gājēju pārejas izveidi pie Parka ielas, Bauskas ielas daudzīvokļu mājām un Bauskas un Lietuvas šosejas krustojumā, informē Jelgavas novada pašvaldība.

Jelgavas novada pašvaldība atbalsta iedzīvotāju iniciatīvu, bet ņemot vērā, ka gājēju celiņu un gājēju pāreju ierīkošana uz valsts autoceļiem ir īstenojama tikai ciešā kopsadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts ceļi” (LVC), pašvaldība vērsīsies pie LVC, lai saprastu, vai tās investīciju plānos iekļaujama konkrētā ceļa posma rekonstrukcija.

Foto: Pexels.com