Epidemiologs: Līdz nedēļas beigām Igaunija varētu nokļūt to valstu vidū, no kurām atgriežoties ir jāievēro pašizolācija

Novērojot strauju Covid-19 saslimstības pieaugumu Eiropas Savienības dalībvalstīs, līdz piektdienai Igaunija potenciāli varētu nokļūt to valstu vidū, no kurām atgriežoties ir jāievēro pašizolācija, Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē pavēstīja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) Infekcijas slimību riska analīzes un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.

Lietuvā, kur, vadoties pēc otrdienas datiem, saslimstība ar Covid-19 sasniegusi 16,8 gadījumus uz 100 000 iedzīvotāju, šis rādītājs ir jau pārsniedzis noteikto 16 gadījumu robežu, paziņoja epidemiologs. Līdz ar to, nenovērojot saslimstības sarukumu līdz piektdienai, uz Lietuvu nedēļas beigās tiks attiecināta 14 dienu pašizolācijas prasība.

Latvijā patlaban tiek reģistrēti 4,2 gadījumi uz 100 000 iedzīvotājiem, kas jau vairāk nekā divas nedēļas ir zemākais rādītājs Eiropā no visām valstīm, kur ir reģistrēti Covid-19 pacienti. Tikmēr, pēc Perevoščikova paustā, Latvijā joprojām pieaug testēšanas apjomi, sasniedzot aptuveni 1900 testus diennaktī.

No visiem veiktajiem testiem 0,4% gadījumu tie bijuši pozitīvi, turklāt nedēļas laikā tiek atklāti no 15 līdz 56 pozitīviem gadījumiem, kas liecina par to, ka īpaša pieauguma tendence netiek konstatēta, atzīmēja SPKC eksperts. Viņš norādīja, ka citur Eiropā pēdējo divu mēnešu laikā saslimstība ar Covid-19 ir teju trīskāršojusies. Proti, ja pirms diviem mēnešiem saslimstība ar Covid-19 Eiropā bija mērāma vidēji 16 gadījumos uz 100 000 iedzīvotājiem, tad patlaban šis rādītājs ir pieaudzis līdz 46 gadījumiem.

Latvijā joprojām būtisku daļu no atklātajiem inficēšanās gadījumiem veido ceļotāji, kuru kopējais īpatsvars pret visiem atklātajiem Covid-19 gadījumiem ir 33%, skaidroja epidemiologs. Visbiežāk šie inficēšanās gadījumi ir saistīti ar ceļojumiem no Lielbritānijas, Ukrainas, Krievijas, Igaunijas un Francijas.

Vērtējot starptautisko Covid-19 izplatību, atbilstoši Perevoščikova paustajam, inficēšanās risku ietekmē ne tikai saslimstība, bet arī ceļotāju daudzums no kādas konkrētas valsts. Piemēram, Lietuvā saslimstība ar Covid-19 nav tik intensīva kā Spānijā, bet ceļotāju varētu būt vairāk, tāpēc risks, ka var parādīties kādi ievesti Covid-19 gadījumi, joprojām ir vērā ņemams, skaidroja SPKC eksperts.

Vaicāts par sejas aizsargmasku lietošanu, Perevoščikovs norādīja, ka Covid-19 izplatība tiek kontrolēta, tāpēc pie esošajiem saslimstības rādītājiem masku lietošana Saeimas plenārsēdēs un skolās nav obligāta.

"Protams, tas nav aizliegts, bet tas arī nav ieteicams, ar izņēmumu attiecībā uz ārstniecības iestādēm," sacīja Perevoščikovs. Tāpat, pēc epidemiologa paustā, masku lietošana būtu ieteicama arī sociālās aprūpes iestādēs.

Jau ziņots, ka pēdējās diennakts laikā, veicot 2532 Covid-19 testus, Latvijā reģistrēti divi jauni saslimšanas gadījumi, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka viens saslimušais atgriezies no ārvalstīm, kamēr vēl vienai personai tiek precizēti inficēšanās apstākļi.

Līdz šim Latvijā veikti 256 350 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas 1406 personas un 1173 izveseļojušās, bet 34 mirušas.

Pašizolācija ir jāievēro cilvēkiem, kuri ieradušies no valstīm, kurās 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotāju pārsniedz 16. Rēķinot gadījumu skaitu uz 100 000 iedzīvotāju, ir iespējams objektīvi salīdzināt dažādu valstu rādītājus, neskatoties uz atšķirībām iedzīvotāju kopskaitā, norāda speciālisti.

