Epidemiologs: Pētījumu trūkuma dēļ bērnus vakcinēt pret Covid-19 pašlaik nav iespējams

Bērnus patlaban nav iespējams vakcinēt pret Covid-19, jo vakcīnu ražotāji nav veikuši atbilstošus pētījumus, trešdien Saeimas Aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas sēdē paziņoja Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) epidemiologs Jurijs Perevoščikovs.

Viņš skaidroja, ka dažādu vecuma grupu vakcinācija pret Covid-19 ir iespējama, ja ražotājs ir veicis pētījumus attiecīgajās vecuma grupās. Perevoščikovs uzsvēra, ka pasaulē primārais mērķis bija novērst saslimstību un mirstību, kas patlaban vislielākā ir starp veciem cilvēkiem un personām ar hroniskām saslimšanām.

"Patlaban nav datu par [bērnu vakcinācijas] efektivitāti. Cerēsim, ka pa šo laiku parādīsies arī pētījumi par bērniem," norādīja epidemiologs.

Saskaņā ar SPKC datiem Latvijā Covid-19 īpatsvars bērnu vidū turpina pieaugt. Piemēram, gada sākumā vecuma grupā no nulles līdz 19 gadu vecumam saslimušo skaits bija 6,6% no kopējā inficēto skaita, bet pašlaik rādītājs ir palielinājies līdz 10%. Tāpat tika norādīts, ka Lielbritānijā vecuma grupā no pieciem līdz 12 gadiem ir augstākais jaunatklāto inficēto īpatsvars.

Kā iepriekš norādīja Perevoščikovs, inficēšanos mājsaimniecībās ietekmē jaunais vīrusa paveids, jo iepriekš saslimstība ar to ģimenēs bija zemāka, līdz ar to saslimstību bērnu vidū arī palielinās.

Foto: pixabay.com