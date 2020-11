“Es būšu ar jums ik dienas līdz pasaules galam”

Starp 115 izcilām personībām, kam, tuvojoties Latvijas valsts 102. gadadienai, piešķirti augstākie valsts apbalvojumi, ir arī Jelgavas diecēzes bīskaps Edvards Pavlovskis. Viņš iecelts par Triju Zvaigžņu ordeņa komandieri. Par šo pagodinājumu bīskaps pieticīgi nevēlas runāt, bet gan Jelgavas katoļu draudze, gan Latvijas katoļi kopumā šo notikumu atzīmē ar lielu gandarījumu. Taču bīskaps E.Pavlovskis piekrita sarunai ar “Zemgales Ziņām” par savu jau deviņus gadus ilgo darbu, vadot Jelgavas katoļu diecēzi.

– Patlaban pārdzīvojam pandēmijas laiku, sevišķi grūts tas ir gados vecākiem cilvēkiem, kas atrodas tā saucamajā riska grupā. Kā lai šādos apstākļos sevi stiprina?

Pandēmijas laiks ir sevišķs. Nevienai no tagad dzīvojošajām paaudzēm nekas tamlīdzīgs viņu dzīvē nav noticis. Gribas katru stiprināt ar vārdu, ko Kristus ir teicis: “Nebaidieties!” Svētajos Rakstos šis viņa aicinājums ir atkārtots vairākas reizes. Un tad Mateja evaņģēlijā Kristus paskaidro: “Es esmu ar jums ik dienas līdz pasaules galam.” Kristus ir ar mums. Nāve mums visiem ir priekšā, taču kristīgam cilvēkam nāve nav beigas, bet gan slieksnis, ko pārkāpjot cilvēks ieiet mūžīgā dzīvē. Cerēsim uz labu un laimīgu mūžīgo dzīvi! No otras puses – aicinu stingri un atbildīgi ievērot valdības dotos pandēmijas laika noteikumus!

– Par jūsu veikumu deviņos gados diecēzes vadītāja amatā runā darbi. Ir tapusi baznīca Viesītē, Līvbērzē – rekolekciju centrs, dievnams plānots arī Elejā. Jelgavā līdzās Katehēzes centram, kas atrodas Akadēmijas ielā, šogad rosās celtnieki – top jauna ēka. Kas vēl ir iecerēts?

Man nepatīk runāt par to, kas būs. Dievs zina, kas būs. Man patīk runāt par to, kas ir. Dzīvosim – zināsim. Man jau ir vairāk nekā septiņdesmit gadu, un mans darbības laiks tuvojas beigām. Nāks nākamie un cerēs. Es jau nevaru neko iecerēt manam pēctecim. Skaidrs, ka viņš nemainīs neko radikāli, tad tas nebūs katolis. Katoļu baznīca ir tāda pati jau divus tūkstošus gadu. Mūsu pienākums ir sludināt katehismu, tas nozīmē – ticības un tikumības mācību. To vajag gan sludināt, gan pašiem praktizēt. Bet kādā veidā to pasniegt un praktizēt? Skaidrs, ka divu vienādu cilvēku nav.

Viesītē ir konsekrēta katoļu baznīca, bet tā jau bija iesākta bīskapa Antona Justa laikā, man darbs bija jāturpina. Elejā ar baznīcu viegli neiet. Tas nav tikpat vienkārši kā uzcelt malkas šķūni. Kad taps, tad varēs runāt.

Foto: Ruslans Antropovs