Februārī augstākais Covid-19 inficēto gadījumu skaits fiksēts sociālās aprūpes, skaistumkopšanas un mazumtirdzniecības nozares darbiniekiem

No 1. līdz 21.februārim augstākais Covid-19 inficēto gadījumu skaits fiksēts sociālās aprūpes, skaistumkopšanas un mazumtirdzniecības nozares darbiniekiem, liecina Slimību profilakses un kontroles centra dati (SPKC), kas šodien tika prezentēti valdības sēdē.

Augstākais gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem tika fiksēts sociālās aprūpes nozarē strādājošiem, kur tas sasniedza 3330,8 gadījumu.

Skaistumkopšanā un mazumtirdzniecībā rādītājs pārsniedza 2500 gadījumu uz 100 000 iedzīvotāju, bet policijā rādītājs sasniedza 1500 gadījumu.

Ēdināšanas pakalpojumu, veselības aprūpes, izglītības, un pasažieru pārvadājumu profesijās rādītājs pārsniedza 1000 gadījumu uz 100 000 iedzīvotājiem.

Tikmēr mazāk par 1000 gadījumiem uz 100 000 iedzīvotājiem fiksēts pārtikas produktu ražošanas nozarē, kā arī kravu auto vadītāju profesijā.

Pēdējās nedēļas laikā nedaudz samazinājies arī pirmsskolas izglītības iestādēs (PII) darbinieku inficēšanās gadījumu skaits. Pagājušajā nedēļā inficējušies 150 PII darbinieki, bet divas nedēļas iepriekš saslimušo skaits bija sasniedzis 170 gadījumus.

Lielākā saslimstība PII darbinieku vidū tika sasniegta pēdējā janvāra nedēļā, kad ar Covid-19 inficēto skaits sasniedza 188 personas.

Tāpat SPKC dati liecina, ka Covid-19 īpatsvars bērnu vidū turpina pieaugt. Piemēram, gada sākumā vecuma grupā no nulles līdz 19 gadu vecumam saslimušo skaits bija 6,6% no kopējā inficēto skaita, bet pašlaik rādītājs ir palielinājies līdz 10%. Tāpat tika norādīts, ka Lielbritānijā vecuma grupā no pieciem līdz 12 gadiem ir augstākais jaunatklāto inficēto īpatsvars.

Kā iepriekš norādīja (SPKC) epidemiologs Jurijs Perevoščikovs, inficēšanos mājsaimniecībās ietekmē jaunais vīrusa paveids, jo iepriekš saslimstība ar to ģimenēs bija zemāka, līdz ar to saslimstību bērnu vidū arī palielinās.

