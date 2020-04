Fizikas un ķīmijas valsts olimpiādēs godalgoti kopumā 73 skolēni

Pirmo reizi tiešsaistes režīmā aizvadītas divas mācību priekšmetu valsts olimpiādes - Fizikas valsts 70.olimpiādes 3.posms un Ķīmijas valsts 61.olimpiādes 3.posms. Kopumā abās olimpiādēs piedalījās 229 skolēni, bet godalgoti – 73, informē Valsts izglītības satura centra (VISC) pārstāve Agnese Reitere.

Pamatojoties uz valstī izsludināto ārkārtas situāciju, Fizikas valsts 70.olimpiādes 3.posms un Ķīmijas valsts 61.olimpiādes 3.posms šogad tika speciāli pielāgots un pirmo reizi norisinājās tiešsaistes režīmā. Uz valsts posmiem uzaicinātie skolēni veiksmīgi piedalījās olimpiādēs, no mājām pieslēdzoties speciālai tīmekļa vietnei. Olimpiāžu uzdevumu izpildes laiks un norise tika kontrolēta ar e-vides sistēmas palīdzību.

“Fizikas olimpiādes valsts posms, ko speciāli pielāgojām tiešsaistes formai, šogad bija jauna pieredze ne tikai skolēniem, bet arī organizatoriem. Jaunais formāts ir bagātinājis attālināti organizēto olimpiāžu iespējas. Lai arī skolēni olimpiādē piedalījās no mājām, rezultātu statistika pazīmes par negodprātīgu rīcību neuzrāda. Mēs zinām, ka, piedaloties olimpiādēs, skolēnu galvenā motivācija ir izaicināt pašiem sevi un paplašināt savas varēšanas robežas. Šis gars ir uzvarējis īpašo apstākļu radītos ierobežojumus,” norāda Latvijas Universitātes Fizikas, matemātikas un optometrijas fakultātes profesors, fizikas olimpiādes žūrijas un rīcības komisijas vadītājs Vjačeslavs Kaščejevs.

Fizikas valsts olimpiādē, kas šogad tiešsaistes režīmā notika 31.martā, kopumā godalgoti 35 no 112 skolēniem. Pirmās pakāpes diplomus ieguva deviņi skolēni, otrās pakāpes diplomus ieguva 13 skolēni, bet trešās pakāpes – seši skolēni. Septiņi dalībnieki tika apbalvoti ar atzinības rakstiem. Augstāko punktu skaitu jeb 27,5 no 30 punktiem olimpiādē ieguva 12.klases skolēns Ričards Kristers Knipšis no Rīgas. Savukārt par apbalvotāko no izglītības iestādēm fizikas valsts olimpiādē kļuva Rīgas Valsts 1.ģimnāzija ar 20 goldalgotiem skolēniem.

“Ķīmijas olimpiāde tiešsaistē kopumā noritēja veiksmīgi. Lai arī darbu labošana tiešsaistē aizņēma vairāk laika, kopumā šāds formāts labošanai ir pat ērtāks. Olimpiādē iekļautie uzdevumi šogad tika speciāli pielāgoti un veidoti tiešsaistes formai. Daudz tika izmantoti atvērtie jautājumi, kā arī vairāk piedomājām pie uzdevumu veidiem un formulēšanas. Praktiska darbošanās laboratorijā vienmēr ir bijusi svarīga ķīmijas olimpiādes sastāvdaļa, tāpēc šogad to aizstājām ar uzdevumiem virtuālās laboratorijās un video demonstrācijām,” saka ķīmijas olimpiādes žūrijas un rīcības komisijas loceklis Nauris Narvaišs.

Ķīmijas valsts olimpiāde tiešsaistē norisinājās 7.aprīlī. Tajā piedalījās 117 skolēni, bet godalgoti šogad ir 38. Pirmās pakāpes un otrās pakāpes diplomus ieguva astoņi skolēni, trešās pakāpes diplomus ieguva 12 skolēni, bet ar atzinības rakstiem apbalvoti 10 dalībnieki. Par apbalvotāko izglītības iestādi ķīmijas valsts olimpiādē šogad kļuva RTU inženierzinātņu vidusskola ar 12 goldalgotiem skolēniem, bet procentuāli augstāko punktu skaitu olimpiādē ieguva 11.klases skolēns Džonatans Miks Melgalvis no Rīgas.

Ar detalizētākiem valsts olimpiāžu rezultātiem var iepazīties Valsts izglītības satura centra mājaslapā. 2020.gada 15.aprīlī tiešsaistes režīmā, izmantojot olimpiādes tīmekļa vietni, norisināsies arī Ģeogrāfijas valsts 37.olimpiādes 3.posms. Olimpiādes tiek organizētas ESF projekta “Nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošana izglītojamo talantu attīstībai” ietvaros.

Foto: no arhīva