“Food Union” dāvina pienu arī Jelgavas novada skolēniem

Jau šajā nedēļā vairāk nekā 1500 bērnu Jelgavas novadā no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm, sākot no pirmsskolas vecuma līdz 9. klasei, katrs saņem mēneša piena devu jeb 13 paciņas (200ml) “Rasēns” piena kā dāvanu no piena pārstrādes uzņēmuma “Food Union”, informē Jelgavas novada pašvaldībā.

Saistībā ar Latvijā noteikto ārkārtas stāvokli un slēgtajām mācību iestādēm netiek īstenota programma “Skolas piens”, kuras ietvaros bērni Latvijā trīs reizes nedēļā saņēma pa 200 ml piena. Latvijas piena pārstrādes uzņēmumu grupa “Food Union”, kas ir arī lielākais programmas “Skolas piens” dalībnieks, šonedēļ dāvina skolām saražoto pienu 16 tūkstošiem bērnu no maznodrošinātām un daudzbērnu ģimenēm visā Latvijā jeb no deviņām lielākajām pašvaldībām un to novadiem Latvijā. Kopējais ziedojuma apmērs produkta tirgus vērtības izteiksmē ir vairāk nekā 100 000 eiro.

“Visu vārdā vēlamies pateikt lielu paldies par tik dāsnu ziedojumu, par to, ka tiek domāts un atbalstītas ģimenes, kurām ir nepieciešama palīdzīga roka. Un, lai šo dāsno ziedojumu saņemtu tie, kam tas ir nepieciešams un kam tas tiek atvēlēts, Jelgavas novada izglītības pārvalde piena paciņas pievienos klāt pie pārtikas pakām. Līdz ar to piena paciņas katram iedzīvotājam tiks nodrošinātas tieši tādā pašā veidā, kā tas tika darīts ar pārtikas paciņām ārkārtas situācijas laikā – nogādātas uz mājām vai saņemtas kādā no novada iestādēm,” uzsver Jelgavas novada Izglītības pārvaldes vadītāja Ginta Avotiņa.

“Rasēns” piens ir dabīgs govs piens ar 1,5% tauku saturu, kas pasterizēts sevišķi augstā temperatūrā, un iefasēts, izmantojot daudzslāņu iepakojumu, iegūstot ilgāku derīguma termiņu, nezaudējot neko no svaiga piena kvalitātēm. Tas satur visas pienam raksturīgās uzturvielas – taukus, olbaltumvielas, piena cukuru (laktozi) un minerālvielas, tai skaitā kalciju un vitamīnus. Iepakots 200ml iepakojumos ar salmiņu, tas ir ērti lietojams un drošs produkts bērniem.

“Kopš brīža, kad Covid-19 izplatības ierobežošanas dēļ tika slēgtas mācību iestādes, bērni diemžēl nesaņem sev ierasto ikdienas piena devu, kuru nodrošinājām caur programmu “Skolas piens”. Kā rezultātā mums izveidojās 43 tonnu jeb 215 tūkstošu iepriekš saražota “Rasēns” piena paciņu uzkrājums. Mēs kā atbildīgs ražotājs un lielākais programmas “Skolas piens” dalībnieks radām iespēju ar pašvaldību atbalstu nodrošināt vismaz 16 tūkstošus mazāk nodrošinātu bērnu ar augšanas procesam tik nozīmīgo pienu,”, stāsta“Food Union” vadītājs Eiropā Normunds Staņēvičs.

