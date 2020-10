"Fortum Latvia" aicina VARAM saglabāt Brakšķu atkritumu poligonu

Enerģētikas uzņēmums SIA "Fortum Latvia" vērsusies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā (VARAM), lūdzot Atkritumu apsaimniekošanas plāna reģionālajā sadalījumā atsevišķi izdalīt Zemgales reģionu un saglabāt visus atkritumu apsaimniekošanas darbības veidus Brakšķu poligonā, informēja "Fortum Latvia" pārstāvji.

Uzņēmumā norādīja, ka VARAM sagatavotajā informatīvajā ziņojumā "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanas reģionu attīstību Latvijā pēc 2020.gada" pausta iecere pāriet no desmit uz pieciem atkritumu apsaimniekošanas reģioniem, tostarp likvidēt Zemgales - valsts otru lielāko - atkritumu apsaimniekošanas poligonu "Brakšķi".

"Fortum Latvia" valdes priekšsēdētājs un "Fortum" biznesa vadītājs Latvijā Andris Vanags uzsvēra, ka šķirošanas stacijā un poligonā "Brakšķi" ir izbūvēta infrastruktūra, piesaistot publiskos finanšu līdzekļus.

Viņš atzīmēja, ka saimnieciski izdevīgi būtu šo infrastruktūru izmantot pilnvērtīgi atbilstoši paredzētajai darbībai, plānotajiem apmēriem un mērķtiecīgi turpinot un palielinot atkritumu šķirošanas apmēru un no atkritumiem iegūtā kurināmā materiāla ražošanu, kas samazinātu poligonā noglabājamo atkritumu apmēru un sekmētu Latvijas atkritumu apsaimniekošanas mērķu sasniegšanu.

Vanags intervijā aģentūrai LETA sacīja, ka iekārtās, kurās varēs izmantot no atkritumiem iegūtu kurināmo, būs nepieciešamas investīcijas trīs līdz piecu miljonu eiro apmērā, bet izmantojamais resurss savā ziņā ir bez maksas. Investīcijas būs nepieciešamas kurināmā pieņemšanas vietas izbūvei, dūmgāžu attīrīšanas sistēmas rekonstrukcijai un sadegšanas procesa automatizācijas modernizācijai, lai šo materiālu varētu sadedzināt drošā veidā.

"Tas ir būtiski gan siltuma ražošanā, gan atkritumu apsaimniekošanā. Jo mēs vairāk pārstrādei nederīgo atkritumu varam lietderīgi izmantot un mazāk noglabāt poligonos, jo tas ir izdevīgāk visai atkritumu apsaimniekošanas sistēmai un arī sabiedrībai," norādīja Vanags.

Viņš minēja, ka Jelgavā gadā plānots sadedzināt apmēram 30 000 tonnu atkritumu. "Ja mēs skatāmies uz to, cik daudz atkritumu mēs Latvijā gadā radām, tas ir ļoti mazs apmērs. Poligonos tiek noglabāti no 800 000 līdz 1 000 000 tonnu gadā. Līdz ar to nākamo 20-30 gadu laikā mums nepieciešamais atkritumu apmērs būs pieejams," pauda Vanags

Viņš minēja, ka vismaz 15 000 tonnu atkritumu varētu būt no Brakšķiem, savukārt pārējo pārstrādei nepieciešamo apmēru "Fortum" varētu iepirkt no atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem. Tas var būt gan "PET Baltija", gan "Getliņi EKO". Ir sāktas sarunas, un ir noslēgti arī priekšlīgumi.

"Īpaši būtiska loma no atkritumiem iegūta kurināmā sagatavošanā, ko var izmantot reģenerācijai enerģijā, ir atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūrai, kas jau ir izveidota šķirošanas stacijā un poligonā "Brakšķi"," norādīja Vanags. Atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānam minimālais "Brakšķu" poligona atlikušais kalpošanas laiks ir deviņi gadi, bet esošās izbūvētās infrastruktūras aizpildījums - 59%.

"Esmu pārliecināts, ka turpmākajos gados, mērķtiecīgi strādājot pie atkritumu pārstrādes un no atkritumiem iegūta kurināmā sagatavošanas apmēra palielināšanas, tostarp no apstrādātiem bioloģiskajiem atkritumiem, veicot nepieciešamos rekonstrukcijas darbus atkritumu šķirošanas līnijā, nodrošinot papildus smalcināšanu un atkritumu plastikātu frakcijas selektīvu šķirošanu, poligonā noglabājamo atkritumu apmērs būtiski samazināsies. Pie šāda scenārija pavisam reāls ir mērķis izbūvēto poligona infrastruktūru pilnvērtīgi izmantot vismaz turpmākos 20 gadus," norādīja Vanags.

Vēstulē VARAM "Fortum" pauž pārliecību, ka atkritumu transportēšana uz "Getliņu" poligonu Rīgā būtu gan videi, gan sabiedrībai nedraudzīgāks risinājums. "Videi, iedzīvotājiem un arī valstij ekonomiski un loģiski pamatotāks risinājums būtu saglabāt Brakšķu poligonu, efektīvi izmantot tā esošo kapacitāti. Paralēli "Fortum" realizētais projekts veicinātu no atkritumiem iegūta kurināmā ražošanas apmērus "Brakšķos", būtiski samazinot apglabāto atkritumu apjomu poligonā un pilnvērtīgi pilnībā izmantojot esošo infrastruktūru izmaksu ziņā visefektīvākajā veidā," minēja kompānijā.

"Fortum" lūdz atsevišķi izdalīt Zemgales reģionu Atkritumu apsaimniekošanas valsts plānā, kas ietvertu Jelgavas pilsētu, Jelgavas, Dobeles un Bauskas novadus. Atbilstoši šādam sadalījumam radīto sadzīves atkritumu apmērs Zemgales reģionā 2025.gadā būtu 74 000 tonnu, kas ir vairāk nekā visos citos jaunveidojamajos atkritumu apsaimniekošanas reģionos, izņemot Pierīgas reģionu. Tāpat "Fortum" aicina "Brakšķos" saglabāt visus četrus atkritumu apsaimniekošanas darbības veidus - gan sadzīves atkritumu sagatavošanu reģenerācijai un pārstrādei, gan bioloģiski noārdāmo atkritumu pārstrādi, kā arī apglabāšanu.

Zemgales reģionā jau ir esoši atkritumu pārstrādes uzņēmumi, kas plastikāta iepakojumu pārstrādā otrreizējās izejvielās. "Fortum" norādīja, ka esošā atkritumu apsaimniekošanas infrastruktūra "Brakšķos" un tās tālāka attīstība ir būtiska, lai sekmētu tālāku aprites ekonomikas attīstību Zemgales reģionā, piesaistot investīcijas un nodrošinot darba vietas.

"Fortum Jelgava" reģistrēta 2001.gadā, un tās pamatkapitāls ir 2,223 miljoni eiro, liecina "Firmas.lv" informācija. Uzņēmuma apgrozījums pērn bija 9,704 miljoni eiro un peļņa sasniedza 693 924 eiro. "Fortum Jelgava" pieder Nīderlandē reģistrētam "Fortum Holding".

Foto: no arhīva