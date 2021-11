Šo sestdien, 13. novembrī, kā arī Latvijas Republikas valsts svētku brīvdienās, no 18. līdz 21. novembrim, gaidāmas izmaiņas vairāk nekā 500 reģionālo autobusu maršrutu visā Latvijā. Daļā maršrutu tiks atklāti jauni reisi, bet daļā tie tiks slēgti. VSIA “Autotransporta direkcija” aicina iedzīvotājus pirms brauciena atkārtoti pārbaudīt aktuālo autobusu kustības sarakstu mājaslapā www.atd.lv sadaļā Kustības saraksti vai portālā 1188.





Izmaiņas gaidāmas maršrutos, kuros sabiedriskā transporta pakalpojumus nodrošina 19 pārvadātāji: AS “Nordeka”, SIA “Norma-A”, AS “CATA”, SIA “VTU Valmiera”, AS “Liepājas autobusu parks”, AS “Talsu autotransports”, SIA “Latvijas Sabiedriskais Autobuss”, SIA “Tukuma auto”, SIA “Dobeles autobusu parks”, SIA “Daugavpils autobusu parks”, SIA “Dautrans”, AS “Rēzeknes autobusu parks”, SIA “Ludzas autotransporta uzņēmums”, SIA “Jēkabpils autobusu parks”, SIA “Gulbenes autobuss”, SIA “Madonas ceļubūves SIA” un SIA “Ceļavējš”.





Autotransporta direkcija aicina svētku laikā būt piesardzīgiem un ievērot valstī noteiktos piesardzības pasākumus vīrusa Covid-19 izplatības ierobežošanai, kā arī izvērtēt sava brauciena nepieciešamību un, ja iespējams, izmantot citas pārvietošanās alternatīvas. Sabiedriskajā transportā, autoostās un dzelzceļa stacijās mutes un deguna aizsega lietošana ir obligāta. Tāpat pasažieri tiek aicināti maksimāli ieturēt distanci vienam no otra, sēdvietas ieņemt atbilstoši spēkā esošajiem noteikumiem un iegādāties biļeti internetā, autoostā vai autobusā, neizmantojot skaidras naudas norēķinus.





Autotransporta direkcija aicina iedzīvotājus izmantot sabiedriskā transporta pakalpojumus un paņemt biļeti par savu braucienu, atgādinot, ka statistiku par reisa pieprasījumu veido pasažieriem izsniegtais biļešu skaits. Par konstatētiem biļešu tirdzniecības pārkāpumiem pasažieri var ziņot kontrolieriem jebkurā diennakts laikā, sūtot īsziņu vai zvanot pa tālruni 27776621.





SIA "Jelgavas autobusu parks" informē, ka saskaņā ar Ministru kabineta rīkojumu par darba dienas pārcelšanu, sestdien, 13. novembrī, Jelgavas pilsētas nozīmes maršrutos sabiedriskais transports kursēs pēc darba dienu kustības saraksta.

Savukārt 18. novembrī un 19. novembrī pilsētas nozīmes maršrutos sabiedriskais transports kursēs pēc svētdienas kustības saraksta.

Foto: no arhīva