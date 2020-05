Gandrīz visi pēdējā diennaktī konstatētie Covid-19 pacienti ir no Rīgas

Teju visi jeb septiņi no astoņiem pēdējā diennaktī konstatētajiem Covid-19 pacientiem reģistrēti Rīgā, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotā informācija.

Reģistrējot septiņus jaunus sasirgušos, kopējais Covid-19 pacientu skaits Rīgā pieaudzis līdz 488.

Zināms, ka pieci no pēdējiem sasirgušajiem ir saistīti ar Rīgas sociālās aprūpes centru "Gaiļezers", kur 29.aprīlī kādam iemītniekam tika konstatēta saslimšana ar Covid-19. Veicot epidemioloģisko izmeklēšanu un papildu analīzes, Covid-19 līdz šim atklāts kopumā septiņiem centra iemītniekiem.

Saslimšana ar Covid-19 joprojām reģistrēta 69 pašvaldībās, proti, Aizkraukles, Aizputes, Amatas, Alojas, Alūksnes, Alsungas, Ādažu, Babītes, Baldones, Bauskas, Beverīnas, Burtnieku, Carnikavas, Cēsu, Dagdas, Dobeles, Durbes, Engures, Garkalnes, Grobiņas, Iecavas, Ikšķiles Jelgavas, Kocēnu, Kokneses, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma, Ķekavas, Lielvārdes, Limbažu, Mazsalacas, Mālpils, Mārupes, Mērsraga, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Pārgaujas, Preiļu, Priekules, Priekuļu, Raunas, Rēzeknes, Ropažu, Rūjienas, Salacgrīvas, Salaspils, Saldus, Saulkrastu, Sējas, Siguldas, Skrīveru, Smiltenes, Stopiņu, Talsu, Tukuma, Valkas, Vecumnieku un Ventspils novados, kā arī lielajās pilsētās - Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī.

No aizvadītajā diennaktī konstatētajiem Covid-19 pacientiem trīs bijuši vecumā no 20 līdz 29 gadiem, kā rezultātā šajā vecuma grupā patlaban zināms par 102 sasirgušajiem.

Tikmēr pārējie pieci no pēdējā diennaktī konstatētajiem pacientiem ir vecumā virs 70 gadiem, kas nozīmē, ka kopumā 90 iedzīvotājiem šajā vecuma grupā ir apstiprināta saslimšana ar Covid-19.

Pārējās vecuma grupās nav konstatētas nekādas izmaiņas - vecumā līdz 19 gadiem zināms par 53 inficētajiem, kamēr vecuma grupā no 30 līdz 39 gadiem reģistrēti 185 Covid-19 pacienti.

Savukārt vecuma grupā no 40 līdz 49 gadiem SPKC ziņo par kopumā 162 sasirgušajiem. 155 jeb trešais vislielākais inficēto skaits novērojams pacientu vidū, kuri ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, kamēr vecuma grupā no 60 līdz 69 gadiem zināms par kopumā 112 Covid-19 pacientiem.

Kopumā Covid-19 saslimstība tiek mērīta kā 45,8 pacienti uz 100 000 iedzīvotājiem, kamēr Stopiņu un Ozolnieku novadā saslimstība ir augstāka par 100 inficētajiem uz 100 000 iedzīvotājiem. Savukārt Rīgā Covid-19 saslimstība pieaugusi līdz 77,1 gadījumam uz 100 000.

Jau ziņots, ka pēdējā diennaktī reģistrēti astoņi jauni Covid-19 pacienti, no kuriem pieci saistīti ar vienu inficēšanās vietu.

Aizvadītajā diennaktī Covid-19 testi veikti 1143 personām, bet līdz šim kopumā - 64 245 personām.

Latvijā Covid-19 līdz šim konstatēts 879 cilvēkiem, 348 no viņiem izveseļojušies, bet 16 nomiruši.

