Ganību ielā Jelgavā pieņem nolietotās auto riepas; izveidojusies rinda

Sadarbojoties SIA "Zemgales Eko" un enerģētikas uzņēmumam "AJ Power Recycling", sestdien Jelgavā, dalīto atkritumu atkritumu savākšanas laukumā Ganību ielā 84, norisinās vides akcija "Dod riepām otru dzīvi", kuras laikā iedzīvotāji var atbrīvoties no nolietotām vieglo automašīnu riepām. Bez maksas riepas nodot var vēl līdz pulksten 13 – pēc tam tās tiks pieņemtas par samaksu, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

"Pirmās stundas laikā esam pieņēmuši riepas no 100 automašīnām, kas nozīmē 400 bez maksas nodotas riepas, taču daudzi izvēlas nodot vairāk, samaksājot par pārējām. Jāsaka, ka aktivitāte ir negaidīti augsta, jo ierasti šo akciju esam rīkojuši martā, sezonas riepu maiņas laikā, bet atsaucība šajā reizē ir vēl lielāka nekā iepriekšējās akcijās," stāsta uzņēmumu grupas "AJ Power" komunikācijas vadītājs Mārtiņš Pudņiks.

Riepu pieņemšana sākusies no pulksten 9 rītā. Pirms iebraukšanas laukumā tiek reģistrēta auto numurzīme, jo no vienas automašīnas tiek pieņemtas tikai četras bezmaksas riepas. Pieņemtās riepas tiek sakrautas kravas auto, un vēlāk tās tiks nodotas pārstrādei. "Šajā akcijā sadarbojamies ar būvmateriālu ražotāju "Schwenk Latvija". Pieņemtās riepas tiks pārstrādātas granulās siltumenerģijas radīšanai, ko izmanto rūpniecībā cementa ražošanai. Riepu pārstrādē sadarbojamies arī ar citiem partneriem, piemēram, gumijas flīžu ražotājiem, pārstrādātajai gumijai tiekot izmantotai celiņu vai aktīvās atpūtas laukumu izbūvē," skaidro "AJ Power" uzņēmumu grupas komunikācijas konsultante Gita Deniškāne. Akcijas īstenošanā uzņēmums "Scania Latvia" nodrošinājis kravas mašīnu, kuras ietilpība ir līdz 14 tonnām.

Pirmās automašīnas pie dalīto atkritumu savākšanas laukuma ieradušās jau no pulksten 8.30, bet stundu vēlāk Ganību ielas garumā līdz pat krustojumam ar Satiksmes ielu izveidojusies rinda. Lai arī riepu izkraušana nereti aizņem mazāk par minūti, vienlaicīgi laukumā tiek ielaistas tikai trīs automašīnas.

Akcija Jelgavā turpināsies līdz pulksten 13. Pēc tam riepas bez maksas vairs nevarēs nodot un tās tiks pieņemtas par samaksu. Nodošanas maksa atkarīga no riepas diametra – sākot no 1,90 eiro līdz 2,70 eiro par vienu vienību. Papildu informācija par atkritumu nodošanu pieejama mājaslapā www.zemgaleseko.lv.

"Jau bijām gatavi nodot riepas par samaksu, bet avīzē izlasīju par šodienas akciju, tāpēc ar vīru ieradāmies nodot četras nolietotās auto riepas. Savas riepas nododam vienmēr, bet nav tā, ka katru gadu gaidām tieši šo akciju. Esam tepat no Jelgavas un ieradāmies laicīgi, bet nācās savas 20 minūtes pagaidīt,» stāsta jelgavniece Liene Buša. Riepas nodot ieradušies arī cilvēki no Jelgavas apkaimes, tostarp Zanda no Ozolniekiem, kurai rindā nācies gaidīt teju 50 minūtes: "Izmantoju šo iespēju, lai nodotu četras bezmaksas riepas un divas par maksu. Atbrīvoju garāžā vietu, jo ikdienā vai nu nav laika, vai pietrūkst informācijas par to, kur riepas var nodot."

Vides akcija "Dod riepām otru dzīvi" norisinās trešo gadu, piedāvājot iedzīvotājiem bez maksas atbrīvoties no nolietotām riepām, kas citkārt lieki aizņemtu vietu vai tiktu nelegāli izmestas vai iznīcinātas. "Ikdienā cilvēki visbiežāk izvēlas bez maksas riepas atdot servisos, kad tiek veikta to nomaiņa. Šie gadījumi nav viennozīmīgi vērtējami, jo tas ir uz paša servisa sirdsapziņas, vai riepas tiek utilizētas likumīgā un zaļā veidā. Ar šo akciju ceram iedzīvotājus informēt par iespējām nodot riepas arī ikdienā, pieņemot tās bez maksas un vienlaikus veicinot to dabai draudzīgu pārstrādi," informē G.Deniškāne.

Foto: Ruslans Antropovs