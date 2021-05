Ģimenes aicina svinēt svētkus, pastaigājoties pa Jelgavu (FOTO)

Atzīmējot Starptautisko ģimeņu dienu, kas noteikta 15. maijā, kā arī Starptautisko bērnu aizsardzības dienu, kas ir 1. jūnijā, biedrība “Oranžais stars” izveidojusi interaktīvu orientēšanās spēli, kas aicina doties pastaigā pa Jelgavu un, apstājoties kontrolpunktos, atbildēt uz jautājumiem par pilsētas vēsturi un šodienu. Spēles laiks ir no sestdienas, 15. maija, līdz 1. jūnijam.



Spēles “laukums” ir Jelgavas centrs, kurā izveidota deviņus kilometrus gara trase ar 70 kontrolpunktiem. Biedrības “Oranžais stars” un arī šī pasākuma vadītāja Inga Baļe paskaidro, ka, veicot visu pastaigas maršrutu, būtu jānoiet apmēram deviņi kilometri. Taču spēles dalībnieki pēc savām spējām var izvēlēties tikai atsevišķus posmus. Pasākuma vadītāja ir pārliecināta, ka spēles azartu tas nemazinās. Pieteikšanās spēlei notiek elektroniski e-pastā. Pieteikties un izspēlēt spēli iespējams līdz 1. jūnijam. Obligāti katrai ģimenei vai divu mājsaimniecību komandai tajā ir nepieciešams viedtelefons, uz kuru spēles rīkotāji nosūtīs spēles pieejas kodu, kas paredzēts vienai viedierīcei vienas dienas garumā. Ģimenes un komandas, kurās ir personas ar speciālām vajadzībām, tiek atbrīvotas no dalības maksas, pārējām ģimenēm tā ir 15 eiro. No spēles lietošanas gūtos ienākumus plānots novirzīt bērnu ar īpašām vajadzībām un viņu vecāku atbalstam, ārstēšanai, sociālajai un fiziskajai rehabilitācijai. Kopumā spēles izveidei finansējums saņemts no akciju sabiedrības “Latvijas valsts meži” Sociālās palīdzības programmas, ko administrē fonds ziedot.lv.

Foto: Ruslans Antropovs. Visu rakstu lasiet 13.maija “Zemgales Ziņās”