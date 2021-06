Ģimenes ārstiem par bērnu agrīnas attīstības izvērtējumu maksās 8,15 eiro

Ģimenes ārsti par bērnu agrīnas attīstības izvērtējumu saņems 8,15 eiro samaksu, paredz valdības apstiprinātie grozījumi Ministru kabineta noteikumos "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība".

Saskaņā ar Bērnu tiesību aizsardzības likuma 12.panta otro daļu valstij no 1.jūlija ir pienākums nodrošināt visiem bērniem no pusotra gada līdz triju gadu vecumam agrīnu attīstības izvērtējumu, lai sekmētu attīstības traucējumu un iespējamu speciālo vajadzību savlaicīgu atpazīšanu. Lai ieviestu likumā noteikto normu, noteikts, ka ģimenes ārsts veic bērna agrīno attīstības skrīningu vienu reizi vecumā no pusotra gada līdz trim gadiem.

Par skrīningu ģimenes ārstam tiks veikta samaksa 8,15 eiro apmērā. Nepieciešamais finansējums tiks nodrošināts esošo Veselības ministrijas budžeta līdzekļu ietvaros.

Pasākuma īstenošanai un ģimenes ārstu darba atvieglošanai plānots izstrādāt vienotu veidlapu, kurā būs apvienoti biežāko šajā vecuma grupā iespējamo attīstības traucējumu diagnostikas algoritmi. Tāpat plānotas ģimenes ārstu apmācības, tai skaitā mācību video izstrāde, veidlapas aizpildīšanai.

Foto: pixabay.com