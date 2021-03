Ģimenes ārstiem prioritāri jāvakcinē seniori un tad - hroniskie slimnieki, medijiem pavēstīja veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP).

Nacionālā veselības dienesta vadošā eksperte veselības aprūpes jautājumos Līga Gaigala skaidroja, ka hronisko slimnieku vakcinācija notiks ģimenes ārstu praksēs vai vakcinācijas kabinetos, ja slimnieka ģimenes ārsts nevakcinē pret Covid-19.

Ģimenes ārstiem būs jāveido vienota rinda, kurā iekļaus gan tos hroniskos pacientus, kurus paši būs uzrunājuši, gan arī tos, kuri būs pieteikušies vietnē "manavakcina.lv" vai pa tālruni 8989. Taču informāciju par hroniskajiem pacientiem no šīm datu bāzēm ģimenes ārsti saņems pakāpeniski.

Gaigala skaidroja, ka gadījumā, ja ģimenes ārsts jau ir uzrunājis savus hroniskos pacientus, viņš drīkst sākt viņus vakcinēt, negaidot informāciju no datu bāzēm, taču jāņem vērā, ka vispirms priekšroka vakcinēties ir senioriem virs 70 gadiem. "Situācijas ģimenes ārstu praksēs ir atšķirīgas. Dažās varbūt visi seniori, kuri gribēja vakcinēties, jau ir savakcinēti un tagad var sākt jau hronisko slimnieku vakcināciju. Ārstiem esam ļāvuši pašiem izvērtēt konkrēto situāciju un atbilstoši tai arī rīkoties," skaidroja Gaigala.

Ja hroniskais slimnieks vakcinēsies pie sava ģimenes ārsta, tad viņam nebūs nepieciešams nosūtījums uz vakcināciju. Ja viņa ģimenes ārsts nevakcinē, vai cilvēks vēlas vakcinēties citviet, tad informāciju par to, ka viņš ir hronisks slimnieks, pārbaudīs kādā no reģistriem, piemēram, onkoloģijas, multiplās sklerozes, diabēta un citās, kā arī tiks skatīts, vai arī viņam pēdējā gada laikā ir izrakstīta kompensējamo medikamentu recepte. Ja pacients būs atrodams kādā no šiem reģistriem, tad nosūtījumu nevajadzēs, bet ja nebūs - slimniekam būs nepieciešams nosūtījums.

Hroniskie slimnieki vakcinācijai var pietiekties vietnē "manavakcina.lv", kur jāatzīmē, ka viņš ir hronisks slimnieks. Arī tie iedzīvotāji, kuri jau ir reģistrējušies, bet nav atzīmējuši, ka viņi ir hroniski slimnieki, var veikt labojumu. Tāpat ir iespējams pieteikties pa tālruni 8989.

Latvijas Lauku ģimenes ārstu asociācijas valdes loceklis, ģimenes ārsts Ainis Dzalbs skaidroja, ka viņa praksē hronisko slimnieku vakcinēšana varētu sākties ceturtdien, jo nedēļas sākumā tiks vakcinēti seniori.

Dzalbs arī atzina, ka seniori vecuma dēļ atsakās no vakcinācijas, kas nav pareiza rīcība. Mediķis skaidroja, ka tieši seniori ir riska grupa, kurai saslimšana ar Covid-19 ir visbīstamākā, tādēļ viņus uzrunā vakcinēties pirmos un pirmos arī vakcinē.

Runājot par hroniskajiem slimniekiem, Dzalbs īpaši aicināja pieteikties vakcinācijai cilvēkus, kuriem ir paaugstināts ķermeņa masas indekss. "Ja vīram ir 100 kilogrami un sievai 90 kilogrami, tad šiem ģimenes locekļiem pienākas vakcīna," rosināja ģimenes ārsts.

Pa vakcinācijas kabinetiem, ģimenes ārstu praksēm jau ir sadalītas un piegādātas aptuveni 30 000 vakcīnu devu, pamatā "AstraZeneca" vakcīnas. Centrālajā noliktavā ir tikai "Pfizer"/"BioNTech" un "Moderna" vakcīnas, kas tiek pieturētas otrajām devām.

Veselības ministrs prognozēja, ka ierobežotā vakcīnu skaita dēļ šonedēļ varētu vakcinēt 2500 līdz 3000 cilvēkus.

Tuvākajās pāris nedēļās ir ievērojams vakcīnu piegāžu samazinājums, līdz ar to vakcinācijas jaudas nevarēs būt lielākas, bet aprīlī, pieaugot piegādāto vakcīnu skaitam, plānots sākt plašāka mēroga vakcināciju, atverot liela mēroga vakcinācijas centrus, skaidroja politiķis.

