Ģimenes ārsts: Plašākai vakcinēšanai pret Covid-19 nepieciešami papildu cilvēkresursi praksēs un pašvaldību atbalsts

Lai ģimenes ārsti varētu aktīvāk veikt vakcinēšanu pret Covid-19, praksēs nepieciešami papildu cilvēkresursi un pašvaldību atbalsts, otrdien Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē pauda Jelgavas novadā praktizējošais ģimenes ārsta Ainis Dzalbs.

Viņš norādīja, ka ģimenes ārsti pašlaik strādā pārslodzes režīmā, virsstundas, un Veselības ministrijas (VM) plāni attiecībā uz iedzīvotāju vakcinēšanu praksēs ir "praktiski nereāls izaicinājums". Dzalbs prognozēja, ka ģimenes ārstu praksēs pret Covid-19 varētu vakcinēt ap 50 cilvēkiem.

"Joprojām ir bažas par jaudām, ko uz mums liekat," pauda ārsts, norādot, ka ģimenes ārsta prakse nav vakcinēšanas kabinets, un praksēm nepieciešams piesaistīt papildu māsu vai ārsta palīgu, jo esošie darbinieki jau pašlaik ir pārslogoti un nodarbināti ar ikdienas darbiem.

Tāpat, ņemot vērā, ka ģimenes ārsti līdz ar vakcinēšanas procesa sākšanu varētu strādāt arī sestdienās, nepieciešams arī papildu finansējums atalgojumam. VM būtu jāinvestē arī tehnoloģijās, kas ietver papildu darba vietu iekārtošanu, ledusskapju sagādi ģimenes ārstu praksēm, uzskata Dzalbs.

Ne mazāk svarīga būtu arī pašvaldību iesaiste, kas varētu nodrošināt iedzīvotāju transportēšanu, informēšanu par vakcinēšanu. "Līdz šim sadarbības centieni bijuši diezgan piezemēti, un katra pašvaldība to traktējusi pa savam," skaidroja Dzalbs.

Jau ziņots, ka Latvija līdz šim ir saņēmusi 30 255 farmācijas uzņēmuma "Pfizer" un "BioNTech" ražotās vakcīnas "Comirnaty" devas. Tās paredzētas kopumā 15 127 cilvēkiem, jo viena vakcinēšanai nepieciešamas divas devas.

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) izdevis rīkojumu, kas nosaka, ka no 11.janvāra tiek vakcinēti visi ārstniecības iestādēs strādājošie, kuri to vēlas. Līdz šim vakcinēja lielo slimnīcu darbiniekus, sestdien sāka vakcinēt ģimenes ārstus, bet no pirmdienas šī iespēja ir visiem ārstniecības iestādēs strādājošajiem - ārstiem, ārstu palīgiem, māsām, zobārstiem, vecmātēm un citiem.

Piektdien, 8.janvārī, valdība vienojās, ka Latvija iegādāsies papildu līdz 1,4 miljoniem "Pfizer" un "BioNTech" vakcīnas pret Covid-19 devu. Šāds lēmums tika pieņemts, jo piektdien Eiropas Komisija pieņēma lēmumu dalībvalstīm nodrošināt vēl papildu 300 miljonu "Pfizer" un "BioNTech" vakcīnas pret Covid-19 devu.

Foto: no arhīva