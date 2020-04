Ģimenes ārsts varēs nosūtīt uz valsts apmaksātām Covid -19 analīzēm

Lai ierobežotu Covid -19 infekcijas izplatīšanos un mazinātu epidemioloģiskās drošības riskus, no trešdienas, 8. aprīļa, arī ģimenes ārsti varēs nosūtīt pacientus pēc konkrētiem kritērijiem uz valsts apmaksātām Covid-19 analīzēm, informē Veselības ministrijas (VM) preses sekretāre Anna Strapcāne.

Valsts operatīvā medicīniskā komisija ir lēmusi paplašināt personu loku, kam veic valsts apmaksātas Covid - 19 analīzes. Tas nozīmē, ka ģimenes ārsts varēs pieņemt lēmumu par pacienta nosūtīšanu uz analīzēm, atbilstoši noteiktajiem kritērijiem.

Ar ģimenes ārsta nosūtījumu analīzes veiks visiem pacientiem, kuriem ir pneimonijas (plaušu karsoņa) klīniskās pazīmes, kā arī tiem pacientiem, kuriem ir akūtas elpceļu infekcijas slimības pazīmes un atbilst vismaz vienam no šiem kritērijiem:

pacients ir vecāks par ir 65 gadiem;

hroniska saslimšana: cukura diabēts, sirds asinsvadu slimības, onkoloģiska slimība u.c.;

pacientam ir imūndeficīts un saņem imūnsupresīvu terapiju;

epidemiologa noteikts kontakts ar Covid -19 pacientu, ar kuru nedzīvo kopā;

dzīvo kopā ar kādu, kurš atgriezies no ārzemēm;

darba pienākumi saistīti ar augstu saslimšanas risku ar Covid -19, piemēram, strādā ar bērniem pirmsskolas izglītības iestādē.

Ja vienā mājsaimniecībā ar akūtas elpceļu infekcijas pazīmēm būs 2 un vairāk saslimušo, ģimenes ārsts uz analīzēm sūtīs tikai vienu cilvēku. Ja neviens no ģimenes locekļiem neietilpst augstāk minētajās grupās, analīzes veiks gados vecākajam ģimenes loceklim vai vīrietim, ja visi ģimenes locekļi ir vienā vecuma grupā.

Šiem cilvēkiem, parādoties augšējo elpošanas ceļu simptomiem, ir jāsazinās ar savu ģimenes ārstu, kurš pēc tam pacientu nosūtīs uz analīzēm. Attiecīgi ģimenes ārsts izveidos nosūtījumu e-veselības portālā vai nosūtījumu Centrālās laboratorijas mājaslapā, vai pieteiks pacientu zvanot.

Pēc nosūtījuma uz izmeklējumu saņemšanas 12 darba stundu laikā laboratorija piezvanīs pacientam un vienosies par laiku un vietu, kur analīzes nodot. Ja ģimenes ārsts izvērtēs, ka pacients pats nevar doties uz analīžu nodošanas punktu, analīzes veiks pie pacienta mājās.

Vienlaikus tāpat kā līdz šim valsts apmaksātas analīzes uz Covid -19 veic personām, kurām 14 dienu laikā no atgriešanās Latvijā, parādās saslimšanas simptomi un ir iespēja ar savu automašīnu doties uz analīžu nodošanas punktiem. Lai pieteiktos valsts apmaksātu analīžu veikšanai, pacientiem vieglu simptomu gadījumos jāzvana pa tālruni 8303. Tālruņa darba laiks ir darba dienās no pulksten 8.00-20.00 un sestdienās no pulksten 9.00-15.00.

Valsts apmaksātas analīzes veic arī vairākām pacientu grupām, kuras atrodas slimnīcās, kā arī vairākām iedzīvotāju grupām ar darba devēja vai iestādes vadītāja norīkojumu:

ārstniecības personām;

farmaceitiem un farmaceitu palīgiem;

sociālās aprūpes iestāžu un patversmju darbiniekiem;

operatīvo dienestu darbiniekiem: policistiem, ugunsdzēsējiem, robežsargiem, muitas darbiniekiem, Valsts vides dienesta inspektoriem;

Latvijas Nacionālo bruņoto spēku aktīvā militārā dienesta pārstāvjiem;

ziņu žurnālistiem, TV operatoriem un fotoreportieriem;

sociālās aprūpes institūciju un patversmju klientiem.

Attiecībā uz atkārtotām analīzēm, lai noteiktu, vai cilvēks ir atbrīvojies no vīrusu, tās joprojām pieteiks pacienta ģimenes ārsts.

Svarīgi:

pirmo testu, lai pārliecinātos, ka cilvēkā organismā vīrusa vairs nav, veic ne ātrāk kā 21 dienu pēc diagnozes apstiprināšanas;

ja pacientam saglabājas slimības simptomi ilgāk kā 21 dienu, ārsts kontroles testu pieteiks ne ātrāk kā 7 dienā pēc simptomu izzušanas;

ja pirmās kontroles analīzes būs pozitīvas (uzrāda Covid -19), atkārtotu pārbaudi veic ne ātrāk, kā pēc 5-7 dienām un nepieciešamības gadījumā atkārto līdz diviem negatīviem izmeklējuma rezultātiem;

ja pirmais kontroles laboratoriskais tests ir negatīvs, otro paraugu ņem ne ātrāk kā pēc 24 stundām.

Tikai pēc diviem secīgiem negatīviem testiem, ģimenes ārsts var pieņemt lēmumu, ka pacients var atgriezties ikdienas gaitās un noslēgt darbnespējas lapu.

Foto: no arhīva