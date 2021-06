Golubeva piedāvās redzējumu par atalgojuma palielināšanu iekšlietu dienestos

Nākamā gada valsts budžeta projekta izstrādes gaitā jaunā iekšlietu ministre Marija Golubeva (AP) nāks klajā ar redzējumu par to, kā pakāpeniski palielināt atalgojumu iekšlietu sistēmas dienestos.



Intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" viņa atzina, ka iekšlietu dienesti atalgojuma ziņā patlaban ļoti atpaliek no citiem valsts pārvaldes sektoriem. Tajā pašā laikā iekšlietu dienestos strādājošajiem nevajadzētu cerēt uz "milzīgu un ļoti strauju" atalgojuma pieaugumu, jo līdzekļi ir nepieciešama daudziem resoriem un par to visu jāpanāk vienošanās ar valdības partneriem.

"Mēs darīsim to, kas ir mūsu spēkos, un noteikti piedāvāsim [atalgojuma] pieaugumu un arī redzējumu par to, kādam tālāk jābūt šim pieaugumam, un tad viss ir atkarīgs no valdības, koalīcijas procesa. Es ļoti ceru, ka mēs cīnīsimies par atalgojumiem, bet arī ceru, ka mēs to darīsim sadarbīgi ar citiem kolēģiem un kopumā nemēģināsim atņemt arī citām struktūrām nepieciešamo atalgojuma pieaugumu," klāstīja politiķe.

Viņa arī atkārtoti uzsvēra, ka ir jāuzlabo un jāattīsta iekšlietu dienestos strādājošo apmācības un profesionālā sagatavotība, bet, kā tieši to darīt, vēl neesot skaidrs. Golubeva sacīja, ka par konceptuālo pieeju, kā uzlabot iekšlietu dienestos strādājošo profesionālo izglītību, varētu tikt lemts tuvāko mēnešu laikā.

Kā ziņots, Golubeva jau iepriekš paudusi, ka policistu apmācības Latvijā ir jāuzlabo, bet ne obligāti iepriekšējās Policijas akadēmijas veidolā.

Golubeva par iekšlietu ministri kļuva pagājušajā nedēļā, pēc tam, kad Ministru prezidents paziņoja par "KPV LV" izstumšanu no valdības un šī politiskā spēka ministru aizstāšanu ar citiem.

Foto: iem.gov.lv