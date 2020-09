Hercoga Jēkaba laukumā Jelgavā atzīmēs Dzīvnieku aizsardzības dienu

Pasaulē 4. oktobrī atzīmēs Pasaules dzīvnieku dienu, un arī Jelgavā, Hercoga Jēkaba laukumā notiks tai veltīts pasākums. No pulksten 11 līdz 13 ikviens apmeklētājs varēs vērot skolotu suņu priekšnesumus un iegūt informāciju par iespējām palīdzēt dzīvniekiem, savukārt jaunākie apmeklētāji varēs piedalīties konkursos, informē Zemgales dzīvnieku aizsardzības biedrībā.

Pasākuma laikā varēs redzēt "Bezvēsts" pēdu dzišanas suņus darbībā un savām acīm vērot, ka meklē pazudušos cilvēkus. Tāpat skoloti suņi īpašnieku pavadībā rādīs dažādus aizraujošus priekšnesumus.

Jelgavnieki un Jelgavas novada iedzīvotāji varēs pieteikt savus suņus un kaķus sterilizācijai, kā arī suņus bezmaksas vakcinācijai un mikročipēšanai. Īpaši tiks gaidītas ziņas par bezsaimnieku kaķiem un to kolonijām, lai mazinātu klaiņojošu kaķu skaitu Jelgavas apkārtnē. Tiks vākti ziedojumi, lai palīdzētu bezsaimnieku kaķiem un mazturīgākajiem iedzīvotājiem, un ziedotāji par to pretī varēs saņemt uzlīmi. Tāpat interesenti varēs iegūt informāciju par Zemgales dzīvnieku patversmēm un to iemītniekiem.

Dienas gaitā norisināsies arī zīmējumu konkurss, sniedzot iespēju gan zīmēt uz vietas, gan ierasties ar jau gatavu sava mājdzīvnieka zīmējumu. Savukārt jau tiek pieņemti pieteikumi dzejoļu konkursam. Tā gaitā bērni aicināti rakstīt par savu draugu – kaķi, suni, zirgu vai citu dzīvnieku – un iesūtīt savus darbus pa e-pastu zdzab@inbox.lv vai Zemgales dzīvnieku aizsardzības biedrības lapā "Facebook".

Apmeklētāji aicināti būt atbildīgiem un ievērot valstī noteiktās fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības prasības.

Foto: no arhīva