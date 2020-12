Hidrologs: Ledus upēs nav noturīgs, tā biezumu vēl nemēra

Kaut arī decembra sākumā Lielupē pie Jelgavas un lejpus tās izveidojās ledus sega, speciālisti brīdina, ka šis ledus nav noturīgs. Līdzīgi ir Lielupes baseina upēs, tostarp Misā, Svētē, Tērvetē, kur hidroloģiskajos posteņos arī ir novērota ledus segas izveidošanās visā upes platumā. “Jau nākamnedēļ kļūs siltāks, dienā atkusīs, bet naktī piesals. Ledus slāņosies un neveidosies izturīgs,” teic Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidroloģe Līga Klints. Viņa piebilst, ka Kalnciemā Lielupes vidus pārvilkās ar ledus kārtiņu tikai naktī uz piektdienu. “Nav mīnus divdesmit, ledus sevišķi upes vidū ir ļoti plāns,” piebilst hidroloģe. Viņa pieļauj, ka biezāks ledus, šajās dienās var izveidoties vienīgi dīķos, kur nav straumes. “Taču katram pašam ir jāizvērtē, vai uz ledus var kāpt. Es nevienam to neiesaku. Turklāt pieredzējušus bļitkotājus lūdzu ņemt vērā to, ka viņu kāpšanu uz ledus cenšas atkārtot bērni, un viņi to dara bez vajadzīgās pieredzes. Turklāt ir liela starpība, vai pa ledu uzmanīgi iet vai skrien vai slido,” teic Līga Klints. Viņa uzsver to, ka hidrologi paši uz ledus vēl nekāpj un ledus biezuma mērījumus uz tik plāna ledus vēl neveic.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka pēc Valsts Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta sniegtās informācijas neapdomīga kāpšana uz ledus 9. un 10. decembrī Latvijā prasīja sešu cilvēku dzīvības. Divi no tiem noslīka Tērvetes novadā Gulbju dīķī. Zināms, ka pieauguša cilvēka svaru iztur septiņus līdz desmit centimetrus biezs ledus.

Foto: Ruslans Antropovs