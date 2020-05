HIV gadījumu skaita ziņā pret populāciju Latvija joprojām ieņem pirmo vietu ES

HIV gadījumu skaita ziņā relatīvi pret populāciju Latvija aizvien ieņem pirmo vietu Eiropas Savienībā (ES), aģentūrai LETA pavēstīja biedrības "AGIHAS" valdes priekšsēdētājs Andris Veiķenieks.

Patlaban Latvijā ir vairāk nekā 18 HIV gadījumi uz 100 000 iedzīvotāju, kamēr citviet Eiropā HIV saslimstība mērāma aptuveni piecos gadījumos uz 100 000. Šo gadu laikā Latvijā kopumā ir miruši vairāk nekā 2000 cilvēki ar HIV/AIDS, informēja Veiķenieks.

Katru gadu maija trešajā svētdienā tiek atzīmēta no HIV/AIDS mirušo piemiņas diena, kad ar svecīšu iedegšanu un klusuma brīdi tiek pieminēti visi no šīs slimības mirušie. Šo dienu jau kopš 1983.gada atzīmē 1200 sabiedriskās organizācijas 115 valstīs. Latvijā to kopš 2003.gada iedzīvinājusi biedrība "AGIHAS".

Šogad biedrības vadītājs mudina sabiedrību vilkt paralēles starp HIV un Covid-19, norādot, ka šī atceres diena ir ieguvusi pavisam citu kontekstu un jēgu. Proti, Covid-19 pandēmijas apstākļos HIV pandēmijas, kuru Pasaules Veselības organizācija izsludināja 2006.gadā, pieredzei ir radies pavisam cits svars un nozīmība, ko svarīgi apzināties gan katram individuāli, gan sabiedrībai kopumā, pauž Veiķenieks.

Katra jauna un nezināma infekcija, piemēram, HIV pirms vairāk nekā 30 gadiem un Covid-19 šobrīd, rada bailes, kas savukārt uzliek stigmatizācijas zīmogu kā pašai slimībai, tā cilvēkiem, kas no tās cietuši, skaidro biedrības vadītājs.

Stigmatizācija kalpo par diskriminācijas pamatu sabiedrībā, klāsta Veiķenieks, norādot, ka tādējādi sabiedrībā rodas tā saucamais "mēs un viņi" domāšanas veids - "mēs" ir tā sabiedrības daļa, kuri nav apdraudēti, un "viņi" ir riska grupa, piemēram, sava vecuma vai uzvedības dēļ. Rezultātā "viņi" tiek atstumti, nepieņemti un marginalizēti, norāda Veiķenieks.

Pēc viņa teiktā, vienlaikus šī stigmatizācija kļūst par auglīgu augsni dažādiem aizspriedumiem un mītiem, kas kavē infekcijas izplatības ierobežošanu un adekvātu rīcību apdraudējuma mazināšanā.

Vaicāts, kā vērtējama valdības rīcība attiecībā pret HIV/AIDS pacientiem Covid-19 izplatības laikā, Veiķenieks atbildēja, ka kopumā tā vērtēja pozitīvi, uzsverot attālināto medicīnas pakalpojumu noderīgumu. "Latvija ir attīstījusi attālināto medicīnu, kas veiksmīgi strādā, lai gan ar tiem pacientiem, kuri ir prognozējami un līdzestīgi," sacīja biedrības vadītājs, piebilstot, ka "tā sistēma, kas ir izveidota ar konsultācijām un zāļu izrakstīšanu, ir veiksmīga".

Tomēr, palēnām mazinoties kopējai Covid-19 ietekmei, varētu būt sagaidāms krass kāpums pirmreizējo HIV gadījumu skaitā, prognozē Veiķenieks. To viņš skaidro ar faktu, ka Covid-19 laikā ir samazinājusies iespēja veikt pirmreizējos HIV testus - to veikšanas vietas Covid-19 izplatības laikā atsevišķos gadījumos turpina strādāt ierobežotā apmērā, kamēr pastāv arī vietas, kuras individuālās aizsardzības līdzekļu trūkuma dēļ bijušas spiestas pavisam aizvērties.

Jau ziņots, ka pēc Slimību profilakses un kontroles centra informācijas par 2018.gadu, kas ir jaunākie pieejamie statistikas dati, kopējais HIV reģistrēto gadījumu skaits Latvijā ir 7669. 2018.gada laikā Latvijā tika konstatēti 326 jauni HIV gadījumi.

13.maijā Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī, pie iebraukšanas Vecrīgā gar Pulvertorni, tika atklāta no HIV/AIDS mirušajiem veltīta sarkanu ziedu piemiņas dobe.

Foto: pixabay.com