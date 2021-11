Pašvaldības rīkojums mainīt sieviešu invalīdu biedrības “Zvaigzne” un Latvijas Bērnu fonda Jelgavas nodaļas mājvietu sastop neizpratni

Ne tik vienkārši, kā izklāstīts Jelgavas pašvaldības mājaslapā, pagājušā nedēļā risinājās jautājums par to, vai Jelgavas sieviešu invalīdu biedrībai “Zvaigzne” no pašvaldības ierādītajām telpām sociālajā mājā Pasta ielā 44 būtu jāpārvācas uz namu Skolotāju ielu 8 (vecā Jelgavas vācu ģimnāzijas, vēlāk vakarskolas ēka), kur tagad atrodas Sabiedrības integrācijas pārvalde un vairākas citas iestādes un organizācijas.

“Zvaigznes” vadītāja Dzintra Saulkalne uzskata, ka līdzšinējās telpas Pasta ielā 44 bija piemērotas cilvēkiem ar speciālām vajadzībām. Arī no sabiedriskā transporta pieejamības viedokļa biedrības atrašanās vieta bija ģeogrāfiski izdevīga. Dz.Saulkalne kopā ar citām “zvaigznēm” atsakās pārvākties uz pašvaldības jaunierādīto vietu. “Zvaigznes” kaimiņi Latvijas Bērnu fonda Jelgavas nodaļa, ko vada Silvija Dālmane, negribīgi šo piedāvājumu ir pieņēmusi. Savukārt Sabiedrības integrācijas pārvaldes vadītāja Ilga Antuža atvainojas Dz.Saulkalnei un S.Dālmanei un viņu vadīto organizāciju dalībniekiem, piebilstot, ka tas bijis labi domāts.

Integrācijas pārvaldei vēlas paplašināt funkcijas

Pašvaldības mājaslapa informē: “Paplašinot un pilnveidojot Jelgavas valstspilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvaldes funkcijas, izskatīšanai domē tiek izstrādāts lēmumprojekts un nolikums par jaunas pašvaldības iestādes veidošanu. Tāpat plānots trīs pilsētas nevalstisko organizāciju (NVO) darbību pārcelt uz pašvaldībai piederošo ēku Skolotāju ielā 8.” Jāpaskaidro, ka trīs pieminētās NVO ir sieviešu invalīdu biedrība “Zvaigzne”, Latvijas Bērnu fonda Jelgavas nodaļa un “Daugavas Vanagi”, kas arī tur dažkārt rīkoja sapulces. Tālāk pašvaldība paskaidro: “Šobrīd ēkā Skolotāju ielā 8 darbojas 41 biedrība, savukārt Pasta ielā 44 – trīs. Divas no tām uz jaunām telpām plāno pārcelties jau tuvākajā laikā. Jāatgādina, ka telpas Skolotāju ielā 8 nevalstiskajām organizācijām tiek piedāvātas bez maksas, līdz ar to biedrībām, kas līdz šim darbojās Pasta ielā 44, pārcelšanās uz šo ēku nozīmētu NVO atbalsta fonda piešķirtos līdzekļus, kas līdz šim izmantoti telpu uzturēšanai, novirzīt dažāda veida aktivitātēm.”

Vēl pašvaldība paskaidro, ka jaunizveidojamās iestādes mērķis būs paplašināt darbību integrācijas jomā, vēl aktīvāk veicināt dažādu iedzīvotāju grupu iekļaušanos sabiedrībā un savstarpējo sadarbību starp pilsētas nevalstiskajām organizācijām.

Foto: Gaitis Grūtups un no arhīva