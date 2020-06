Ieceļotājiem no valstīm ar lielu Covid-19 inficēto skaitu būs nepieciešams aizpildīt apliecinājumu par pašizolāciju

Valdībā vakar pieņemtie noteikumi “Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai” paredz prasību personai, kas ieceļo Latvijā no Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā publicētas valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, ievērot pašizolāciju, informē Satiksmes ministrijas Komunikācijas nodaļa.

Šai personai, ieceļojot Latvijā, ir jāaizpilda apliecinājums, ka ievēros pašizolācijas nosacījumus, un jānorāda informācija par vietu, kur šie pašizolācijas nosacījumi tiks ievēroti.

Ja persona ierodas Latvijā darba pienākumu veikšanai vai kā transporta un pasažieru pārvadājumu pakalpojuma sniedzējs, persona paraksta apliecinājumu, ka ārpus darba pienākumu veikšanas persona ievēros pašizolācijas pasākumus.

Apliecinājuma forma tiek nodota visa veida pārvadātājiem, kas nodrošina to izsniegšanu un saņemšanu no pasažieriem un nodrošina to nodošanu Valsts robežsardzei. Apliecinājuma forma ir atrodama Satiksmes ministrijas mājaslapā.

