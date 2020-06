Iedzīvotājus Zemgalē aicina saudzēt dabu un nodot riepas bez maksas

“AJ Power Recycling” no 13. jūnija sāk ikgadējo vides akciju “Dod riepām otru dzīvi”, kuras laikā aicina iedzīvotājus bez maksas nodot nolietotās vieglo automašīnu riepas astoņās Latvijas pilsētās – Jelgavā, Bauskā, Ogrē, Baldonē, Jūrmalā, Tukumā, Rīgā un Olainē. Kā liecina akcijas ietvaros veiktā aptauja, aptuveni 40% autovadītāju īpašumā atrodas nolietotas riepas, kuras nepieciešams utilizēt, taču tas netiek darīts, jo riepu īpašnieks nevēlas par to maksāt, vai arī tuvumā nav riepu nodošanas punkta. “AJ Power Recycling” sadarbībā ar kravas automašīnu ražotāju “Scania Latvia” aicina iedzīvotājus būt atbildīgiem un neuzglabāt nolietotās riepas, bet nodot tās videi un iedzīvotājiem drošai utilizācijai, informē “AJ Power” uzņēmumu grupas komunikācijas konsultante Gita Deniškāne.

Pēc ekspertu aplēsēm Latvijā šobrīd ir uzkrāti vairāk nekā 100 tūkstoši tonnu nolietotu auto riepu, un to skaits turpina augt. Aizvadītā gada laikā notikuši vairāki bīstami ugunsgrēki, kuri izcēlušies neatļautās riepu uzglabāšanas vietās, radot būtisku kaitējumu videi un apdraudot cilvēku dzīvības. Valstī esošā ārkārtas stāvokļa dēļ problēma ir vēl aktuālāka, jo riepu nodošanas iespējas ir ierobežotas, bet īslaicīga un droša riepu uzglabāšana – apgrūtinoša.

“AJ Power Recycling” akcijas ietvaros veiktajā aptaujā noskaidrots, ka visbiežāk autovadītāji (38%) riepas iegādājas reizi divos gados, bet aptuveni katrs ceturtais (26%) tās iegādājas pat līdz divām reizēm gadā. Kopā tas rada lielu apjomu nolietoto riepu, kas ne vienmēr tiek legāli utilizētas, bet nereti izmestas mežos vai grāvjos. Kā liecina aptauja, teju pusei autovadītāju (40%) īpašumā ir nolietotas auto riepas, kas varētu tikt nodotas pārstrādei. Viens no galvenajiem iemesliem, kādēļ auto īpašnieki no riepām neatbrīvojas, ir nevēlēšanās maksāt par to nodošanu (28%), taču tikpat daudziem tuvumā nav riepu nodošanas punktu, vai gluži vienkārši nav informēti, kur riepas ir iespējams nodot.

“AJ Power Recycling” vadītāja Solveiga Grīsle uzsver: “Godīga un caurspīdīga riepu aprites sistēma ir ne tikai mūsu kā ražotāju, bet arī visas sabiedrības interesēs. Aptaujājot auto īpašniekus, redzam, ka lielākā daļa esam atbildīgi, zinām, ka riepas kā atkritumi ir kaitīgas videi, un mums rūp, lai tās tiktu pārstrādātas. Taču ikdienas steigā par šo mēdzam aizmirst, kā arī trūkst informācijas – kur un kā varam pareizi no šīm riepām atbrīvoties. Šī vides akcija ir atgādinājums, ka rūpes par dabu sākas no mums katra un ka tās patiesībā ir diezgan vienkāršas. Priecāsimies, ja, pateicoties šai akcijai, atbildīgo auto īpašnieku skaits augs un līdz ar to mūsu vide apkārt būs tīrāka un drošāka.”

Lai mazinātu nolietoto riepu uzkrāto apjomu un veicinātu videi draudzīgu to pārstrādi, “AJ Power Recycling” jau trešo gadu organizē vides akciju “Dod riepām otru dzīvi”, kuras ietvaros sabiedrība tiek informēta par nolietoto riepu kaitīgumu, iespējām tās nodot pārstrādei un atkārtotai izmantošanai. Šo akciju laikā ik gadu tiek savākti vairāki simti tonnu nolietotu auto riepu. Šogad akcijai pievienojušies arī uzņēmums “Scania Latvia” un “Schwenk Latvija”, un tās ietvaros iedzīvotājiem ir iespēja bez maksas nodot četras nolietotās vieglo auto riepas astoņās Latvijas pilsētās:

13. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 13.00, Jelgavā, “Zemgales eko”, Ganību ielā 84,

13. jūnijā no plkst. 15.00 līdz 19.00, Bauskā, “Vides Serviss”, Biržu ielā 8b,

20. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 13.00, Ogrē, “Ķilupe”, Akmeņu iela 43b,

20. jūnijā no plkst. 15.00 līdz 19.00, Baldonē, “Ķilupe”, Rīgas ielā 27,

27. jūnijā no plkst. 9.00 līdz 13.00, Jūrmalā, “Piejūra”, Ventspils šosejā 61,

27. jūnijā no plkst. 15.00 – 19.00, Tukumā, “Piejūra”, Dienvidu ielā 1,

4. jūlijā, no plkst. 9.00 līdz 13.00, Rīgā, “R Recycling”, Atlasa ielā 4,

4. jūlijā no plkst. 15.00 līdz 19.00, Olainē, Zemgales ielā 36.

“Scania Latvia” pārdošanas vadītājs Guntis Bukalders norāda: “Mēs – kravas automašīnu ražotājs “Scania” – lielu uzmanību veltām ilgtspējīga transporta attīstīšanā un risinājumu nodrošināšanā mūsu klientiem. Tas ietver ne vien rūpes par apkārtējo vidi ražošanas procesā, bet arī visā automašīnas dzīves ciklā, tādēļ ar prieku iesaistāmies akcijā, nodrošinot nodoto riepu transportēšanu.”

Latvijā joprojām ir spēkā Covid-19 dēļ noteiktie ierobežojumi, tādēļ, rūpējoties par iedzīvotāju drošību, laukumos tiks organizēta bezkontakta riepu nodošana un pieejami dezinfekcijas līdzekļi. Uz vietas laukumā iedzīvotāji lūgti ievērot vismaz divu metru distanci vienam no otra. Akcijas ietvaros tiks pieņemtas četras riepas jeb viens riepu komplekts no transportlīdzekļa. Nodoto riepu pārvadāšana tiks nodrošināta ar “Scania” auto un “Schmitz Cargobull” piekabi.

Vides akcija “Dod riepām otru dzīvi” norisinās trešo gadu, un to organizē “AJ Power Recycling” sadarbībā ar partneriem – “Scania Latvia”, “Schwenk Latvija”, “Bridgestone” un “Goodyear”. Akciju informatīvi atbalsta “JCDecaux”. Vairāk informācijas par akciju skatīt mājaslapā www.ajpower.lv.

“AJ Power” ir privātā enerģētikas uzņēmumu grupa, kas vienuviet apvieno pakalpojumu portfeli ar pieredzes bagātākajiem enerģētikas ekspertiem. “AJ Power” piedāvā individuālus risinājumus elektroenerģijas, dabasgāzes iegādei, saules paneļu projektiem, dabas resursu nodokļa administrēšanai un energoefektivitātes uzlabošanai. “AJ Power” sniedz uzņēmumiem iespēju iesaistīties aprites ekonomikā. Enerģētikas uzņēmumu grupa darbojas kopš 2014. gada un grupas plānotais apgrozījums 2019. gadā ir aptuveni 83 miljoni eiro.

Foto: publicitātes