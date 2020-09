Iestādot šī gada pirmo Laimes koku, ieskandina Pasaules talku

Šodien, starptautiskā un draudzīgā noskaņā, Rīgā, pie Māras dīķa ieskandināta Pasaules talka, kas gaidāma jau šo sestdien, 19. septembrī. Pasākuma ietvaros, pulcējoties Lielās Talkas vadībai, sadarbības partneriem un draugiem ne tikai no Latvijas, bet arī Dānijas, Vācijas un Brazīlijas, tika iestādīts latviešiem īpašs koks – pīlādzis, informē Lielās talkas sabiedrisko attiecību konsultante Jana Kralliša.

Šī gada Pasaules talkas laikā parasti Latvijā stādām Laimes kokus. Lielā talka aicina veikt arī uzkopšanas un labiekārtošanas darbu, kas netika iespēti pavasarī. Atklājot pasākumu, Lielās talkas vadītāja Vita Jaunzeme uzsvēra: “Jau šo sestdien, 19. septembrī, visa pasaule pievērsīsies talkošanas un labiekārtošanas darbiem Pasaules talkas ietvaros. Man ir gods, ka arī Latvijā šis notikums ik gadu kļūst arvien plašāks, apvienojot lielāku cilvēku pulku – gan Latvijas iedzīvotājus, gan ārvalstu iedzīvotājus, kur par savām mājām izvēlējušies mūsu valsti.

Tāpat aktīvi talkotāji ir arī diasporas latvieši, kuri solidarizējas ar saviem tautiešiem Latvijā, līdz ar ko varam teikt, ka esam unikāli šajā ziņā – mēs talkojam gan Latvijā, gan ieviešam un uzturam talkošanas tradīciju ikvienā citā valstī, kuru izvēlamies par savu mītnes zemi. Tomēr šis gads mums visiem ir patiešām ļoti īpašs. Ejot uz cēlo mērķi – kļūt par zaļāko valsti pasaulē – mēs šogad ne tikai iestādīsim Laimes koku Rīgā pie Māras dīķa, bet arī atklāsim Latvijā pirmo Laimes koku parku Valdemārpilī, kur ikviens novada iedzīvotājs varēs iestādīt savu Laimes koku ar novēlējumu nākotnes paaudzēm un Latvijai. Es ar nepacietību gaidu sestdienu un ceru, ka katram no mums būs iespēja iestādīt savu Laimes koku zaļai un laimīgai nākotnei.”

Arī AS „Latvijas Valsts meži” komunikācijas daļas projektu valdītāja Līga Abizāre izrādīja gandarījumu par ikgadējo piedalīšanos kustības Lielā talka organizētos pasākumos un norādīja, ka mežu un parku atjaunošana ir arī viena no “Latvijas Valsts mežu” svarīgām prioritātēm. Mežu un parku saglabāšana un vides apzaļumošana ir gan Latvijas ieguldījums pasaules klimata un ekosistēmas līdzsvara atjaunošanā, kas ir ilgtspējīgās nākotnes pamatnostādne, gan viens no veidiem, kā Latvijai iet uz uzstādīto mērķi kļūt par zaļāko valsti pasaule.

Balstoties uz Jeilas Universitātes 2020. gada EPI (Environmental Performance Index), 2020. gadā par zaļāko valsti tika atzīta Dānijas Karaliste. Lai dalītos savā pieredzē ietalkošanas pasākumu apmeklēja arī Dānijas Kultūras Institūta direktors Simons Holmbergs. Viņš uzsvēra, ka Latvijai ir liels potenciāls, lai nākotnē ierindotos zaļāko valstu saraksta augšgalā, bet ir svarīga gan valdības un pašvaldību apzināta rīcība, gan iedzīvotāju pilsoniskā iesaiste un atbildīgā attieksme. Savukārt diasporas latviešu portāla Latviesi.com galvenais redaktors Kristaps Grasis, iezīmēja galvenos diasporas notikumus Pasaules talkas ietvaros un norādīja, ka diasporas latviešiem talkošanas tradīcijas un piedalīšanās Lielās talkas aktivitātēs veido ciešāku sasaisti ar dzimteni, kā arī tas ir lielisks veids, kā nest Latvijas vārdu pasaulē.

Akcija “Laimes koki” ir veids, kā veicināt iedzīvotāju pilsonisko aktivitāti un iesaistīšanos Pasaules talkā. Būtiski saprast, ka rūpēties par apkārtējo vidi, mēģināt dzīvot pēc iespējas zaļāk, tas nav kaut kas, ko darīt tikai divas reizes gadā, kad notiek talkas.

Lielā talka ir nevalstiska kustība Latvijā, kas kopš 2008. gada ne tikai katru gadu organizē talkas visā valstī, bet īsteno arī dažādus projektus sabiedrības izglītošanai vides aizsardzības jautājumos.

Foto: publicitātes