Iestājoties rudenim, autovadītājus mudina mainīt braukšanas paradumus

Pazeminoties gaisa temperatūrai, autovadītājiem uz ceļiem jābūt īpaši uzmanīgiem, brīdina "Latvijas valsts ceļi" (LVC).

LVC uzsver, ka rudenī bieži līst un ceļus klāj nobirušās lapas, bet naktīs gaisa temperatūra var pazemināties līdz 0 un pat piesalt, tāpēc autovadītājiem ir jāmaina braukšanas paradumi un jābūt īpaši piesardzīgiem.

Šādos laika apstākļos ceļi var būt slideni, var sākties akvaplanēšana, bet, naktīs pazeminoties gaisa temperatūrai, agrās rīta stundās ceļi vietām var apledot, uzsver LVC un aicina autovadītājus būt uzmanīgiem un izvēlēties laika apstākļiem un ceļa stāvoklim piemērotu ātrumu un braukšanas stilu.

Uzņēmums atzīmē, ka arī rudens apstākļos būvdarbu sezona uz valsts autoceļiem turpinās un vairāk nekā 70 ceļu posmos joprojām norit darbi, piemēram, uz Daugavpils šosejas no Salaspils līdz Ikšķilei pārmaiņus tiek slēgta viena no divām joslām uz katras no brauktuvēm, savukārt uz Jelgavas šosejas rīta un vakara stundās satiksme var būt palēnināta.

Lietainam laikam turpinoties, grūtāk izbraucami var kļūt grants autoceļi, atzīmē LVC. Mitrums apgrūtinot autoceļu uzturēšanu, jo slapjā laikā greiderēšana ir mazāk efektīva. Uzturēšanas darbus uz valsts autoceļiem veic VAS "Latvijas autoceļu uzturētājs", kas sekojot līdzi laika prognozēm un ceļu stāvoklim un plānojot darbus "tiklīdz ceļi ir pietiekami apžuvuši".

