Ievēlēta jaunā Jelgavas novada vēlēšanu komisija

Nākamgad, 5. jūnijā, valstī norisināsies kārtējās pašvaldību vēlēšanas. Atsaucoties uz administratīvi teritoriālo reformu un ar to saistītajiem normatīvajiem aktiem, pašvaldībām atšķirībā no citām pašvaldību vēlēšanu reizēm šoreiz jāveido jauna vēlēšanu komisija. To izpildot, noritējušas trīs apvienotas Jelgavas novada domes un Ozolnieku novada domes deputātu sēdes, lai lemtu gan par jaunās vēlēšanu komisijas locekļu skaitu, gan arī, atvēlot laiku kandidātu pieteikumu saņemšanai, lai ievēlētu vēlēšanu komisijas locekļus un tās priekšsēdētāju, informē Jelgavas novada pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas vadītāja Dace Kaņepone.

2020. gada 23. jūnijā spēkā stājās Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums, kas nosaka, ka Jelgavas novads no 2021. gada 1. jūlija sastāvēs no 16 pagastiem – Elejas, Glūdas, Jaunsvirlaukas, Kalnciema, Lielplatones, Līvbērzes, Platones, Sesavas, Svētes, Valgundes, Vilces, Vircavas, Zaļenieku, Cenu, Ozolnieku un Salgales, tādējādi apvienojot līdz tam divas patstāvīgas pašvaldības - Jelgavas novada pašvaldību un Ozolnieku novadu pašvaldību. Vadoties pēc likuma, zināms, ka jaunajā Jelgavas novadā nākamā gada vēlēšanas jāorganizē pašreizējai Jelgavas novada pašvaldībai, jo tā jaunveidojamajā novadā būs pārstāvēta ar lielāko iedzīvotāju skaitu.

Jelgavas novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs un komisijas locekļi ievēlēti novembrī attālināti noritējušajās Jelgavas novada domes deputātu un Ozolnieku novada domes deputātu apvienotajās sēdēs. Vienbalsīgi par vēlēšanu komisijas priekšsēdētāju ievēlēta Inita Freiberga, savukārt par komisijas locekļiem kļuva – Inta Skvirecka, Eva Fišere, Silvija Stikliņa, Edmunds Miķelsons, Inga Apruba, Arvīds Račinskis, Maija Sproģe un Dina Didrihsone.

Jaunā vēlēšanu komisija strādās tikai 2021. gada 5. jūnija vēlēšanās. Savukārt katrā novadā jau spēkā esošā līdzšinējā vēlēšanu komisija gaidāmajās vēlēšanās nedarbosies, ja nu vienīgi situācijās, ja valstī būs jārīko parakstu vākšana vai ārkārtas Saeimas vēlēšanas.

Vadoties pēc Centrālās vēlēšanu komisijas sniegtās informācijas, zināms, ka šogad pašvaldību vēlēšanās vēlētājiem pirmo reizi tiks nodrošināta iespēja balsot jebkurā savas pašvaldības vēlēšanu iecirknī. To paredz grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā un grozījumi Vēlētāju reģistra likumā. Vēlēšanu iecirknī vēlēšanu komisijas darbinieks noskenēs vēlētāja pasi vai personas apliecību un pārliecināsies, ka vēlētājs ir iekļauts attiecīgās pašvaldības vēlētāju sarakstā, pārbaudot, vai reģistrā jau nav atzīmes par viņa piedalīšanos vēlēšanās. Ja vēlētājam būs tiesības balsot, vēlēšanu iecirkņa komisija balsotāju reģistrēs elektroniskajā vēlētāju reģistrā un papildus ziņas par vēlētāju ierakstīs balsotāju sarakstā, kur vēlētājs parakstīsies par vēlēšanu materiālu saņemšanu.

Jelgavas novadā darbosies 16 iecirkņi, savukārt Ozolnieku novadā - 4.

Vēlēšanu iecirkņu darba laiks pašvaldību vēlēšanu dienā būs no pulksten 7.00 līdz 20.00. Vēlētāji varēs izmantot arī iespēju nobalsot iepriekš, jo iepriekšējā balsošana notiks 2021. gada 31. maijā, 3. jūnijā un 4. jūnijā.

