Igaunijā konstatēti vēl divi saslimušie ar "Covid-19", viens no tiem ieradies caur Rīgas lidostu

Igaunijā konstatēti vēl divi saslimušie ar jaunā koronavīrusa izraisīto slimību "Covid-19", tādējādi kopējais saslimušo skaits sasniedzis piecus, un četri no viņiem ceļojuši caur Rīgas lidostu.

Kā ceturtdienas vakarā paziņojis Igaunijas Veselības departaments, viens no abiem jaunatklātajiem pacientiem pagājušajā sestdienā, 29.februārī, no Bergamo Itālijā atlidojis uz Tallinu, bet otrs tai pašā dienā no Bergamo ieradies Rīgā - tāpat kā trīs jau iepriekš Igaunijā konstatētie pacienti.

Pirmajam, vidēja vecuma cilvēkam, ir augsta temperatūra un elpošanas grūtības. Departaments sazinājies ar cilvēkiem, kas ar viņu kontaktējušies.

Otram pacientam, kas ir jaunāks par trīsdesmit gadiem, no simptomiem konstatēts klepus. Departamenta rīcībā jau ir minētā reisa pasažieru saraksts, bet pašlaik tiek noskaidrots, ar ko šis cilvēks vēl varētu būt kontaktējies. Šobrīd netiek norādīts, kā viņš no Rīgas ceļojis uz Tallinu.

Jau ziņots, ka trešdien "Covid-19" analīzēs tika konstatēts vidēja vecuma Tallinas iedzīvotājam, kurš arī 29.februārī ar lidmašīnu ieradies Rīgā no Bergamo, bet no Rīgas atgriezies mājās ar personīgo automobili. Viņam ir augsta temperatūra, kā arī kaulu un locītavu sāpes. Slimnieks ārstējas mājās.

Viņš ceļojis ar to pašu reisu, ar kuru otrais Igaunijā apstiprinātais "Covid-19" pacients, proti, ar lidsabiedrības "Ryanair" reisu Nr.FR4714 no Bergamo uz Rīgu.

Lai gan divi pēdējie saslimušie ceļojuši vienā reisā, tas nenozīmē, ka abas infekcijas ir saistītas, norādīja Igaunijas Veselības departamentā. Tiks veikta papildu epidemioloģiskā analīze, lai to noskaidrotu.

Latvijas Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) pārstāve Ilze Arāja aģentūrai LETA apstiprināja, ka 29.februāra lidojumā no Itālijas pilsētas Bergamo uz Rīgu vēl vienam pasažierim ir konstatēts "Covid-19". Arāja atgādināja, ka centra rīcībā ir attiecīgā lidojuma pasažieru saraksti, solot papildu informāciju par šo gadījumu sniegt turpmākajās stundās.

Ceturtdienas rītā SPKC informēja, ka epidemiologi ir saņēmuši ar otro Igaunijas "Covid-19" pacientu kopā ceļojušo cilvēku sarakstu un apzina tuvās kontaktpersonas. Par tuvām kontaktpersonām atzīti astoņi vienā reisā ar saslimušo ceļojušie Latvijas iedzīvotāji un arī 20 ārzemnieki, par kuriem informācija tika nodota Igaunijas un Itālijas iestādēm.

Jau ziņots, ka Igaunijā otrdien tika apstiprināts otrais saslimšanas gadījums ar "Covid-19", saslimušais cilvēks sestdien ar lidmašīnu ielidojis Rīgā no Bergamo un tad ar savu automašīnu devies uz Igauniju. Saslimušajam ir viegli simptomi, viņš ārstējas mājās Tartu.

Pirmais saslimšanas gadījums Igaunijā tika apstiprināts 27.februārī. Ar "Covid-19" saslimušais Irānas pilsonis, kurš ir Igaunijas pastāvīgais iedzīvotājs. Viņš bija ieradies Rīgā ar lidmašīnu caur Stambulu un ar autobusu devies uz Tallinu.

Latvijā līdz šim konstatēts viens saslimšanas gadījums ar "Covid-19", un paciente jau ir izrakstīta no slimnīcas.

Foto: pixabay.com