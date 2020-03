Infektoloģe: Latvijā būs jauni "Covid-19" gadījumi, bet iedzīvotājiem nevajadzētu krist panikā

Latvijā būs vēl jauni saslimšanas gadījumi ar "Covid-19" vīrusu, tomēr iedzīvotājiem nevajadzētu krist panikā un maldīgi veidot, piemēram, pārtikas uzkrājumus, intervijā Latvijas Radio uzsvēra Rīgas Stradiņa universitātes profesore, Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas infektoloģe Angelika Krūmiņa.

Speciāliste atzina, ka ir grūti prognozēt, cik kopumā Latvijā būs saslimušo, tomēr, viņasprāt, to nebūs "tūkstošos" vai "n-tajos simtos". Viņa arī uzsvēra, ka valsts operatīvie dienesti strādā ļoti labi.

"Nevajag liekas panikas, izbīļus, bet rīkoties droši, saprātīgi, balstoties uz informāciju," sacīja Krūmiņa.

Viņa atgādināja, ka patlaban Ķīnā, salīdzinot ar janvāri, jauni saslimšanas gadījumi vairs nav "ar tādu izrāvienu". Vienlaikus, ņemot vērā notiekošo Itālijā, situācija nav tik stabila kā gribētos, un jāņem vērā, ka Eiropā vēl būs daudz saslimšanas gadījumu, teica speciāliste.

Viņa arī skaidroja, ka vīrusu dabā ir savstarpēji konkurēt. Tuvojoties siltiem laikapstākļiem, vairāk parādīsies zarnu grupas vīrusi un infekcijas, līdz ar to varētu domāt, ka situācija varētu "laboties mums par labu". Viņa gan prognozēja, ka tas varētu notikt uz vasaras pusi.

Kā vienu no riskiem esošajai situācijai infektoloģe minēja iedzīvotāju vēlmi joprojām ceļot. Arī viņa aicināja ļoti rūpīgi vērtēt, vai šajā brīdī konkrētais ceļojums ir nepieciešams.

Tāpat speciāliste atgādināja, ka lielākā bīstamība saistībā ar jauno vīrusu ir vecākās paaudzes cilvēkiem, kamēr gados jaunākie, īpaši, bērni, to izslimo viegli.

Kā vēstīts, Latvijā līdz šim sešiem cilvēkiem apstiprināta saslimšana ar "Covid-19", no tiem pēdējie pieci sestdien, 7.martā, atgriezušies no Itālijas ar vienu reisu - "airBaltic" reisu "BT-630" no Milānas, informē Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Patlaban zināms, ka pirmā šī reisa pasažiere, kurai apstiprināts "Covid-19" bija devusies ceļojumā uz Itālijas kūrortu Červinjā, kas atrodas Itālijas ziemeļos netālu no Šveices robežas. Uz šo kūrortu viņa bija devusies tūristu grupā no 29.februāra līdz 7.martam.

No lidostas mājup sieviete devusies ar privāto transportlīdzekli un kopā ar viņu bijuši divi ģimenes locekļi. Ir tapis zināms, ka "Covid-19" konstatēts arī vienam sievietes ģimenes loceklim, ar ko kopā atceļots no Itālijas.

Kopumā infekcijas skartajā reisā bijuši 39 pasažieri, tostarp 25 no Latvijas. SPKC ir apzinājis visus pasažierus un apkalpes locekļus. Mediķi uzsver, ka visiem šajā reisā lidojušajiem būtu nosakāma stingra mājas karantīna divu nedēļu garumā ģimenes ārsta uzraudzībā.

Latvijā pirmais "Covid-19" gadījums tika reģistrēts pirmdien. Sieviete, kas ir rīdziniece, sestdien, 29.februārī, ielidojusi no Minhenes, pirms tam ceļojot vīrusa skartajā Itālijas reģionā. Saslimšana sievietei bija vieglā formā un jau otrdien, 3.martā, ņemot vērā, ka atkārtotas analīzes bija negatīvas, slimniece tika izrakstīta no slimnīcas un turpināja ārstēšanos mājās.

Latvijā īpaši piesardzības pasākumi ir attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no Itālijas, Japānas, Singapūras, Dienvidkorejas, Irānas un Ķīnas.

Personām, kuras ir atgriezušās no minētajām teritorijām un kurām 14 dienu laikā pēc atgriešanās ir parādījušies viegli saslimšanas simptomi - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums -, ir jāzvana uz 113.

Foto: no arhīva