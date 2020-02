Infektologs: Jo mazāk iedzīvotāju dosies uz koronavīrusa "Covid-19" skartajām teritorijām, jo labāk Latvijai

Jo mazāk Latvijas iedzīvotāju dosies uz koronavīrusa "Covid-19" skartajām teritorijām, jo labāk Latvijai, šādu viedokli Latvijas Radio pauda Veselības ministrijas galvenais speciālists infektoloģijā Uga Dumpis, gan ar lielu varbūtību pieļaujot, ka vīrusus tik un tā "ieradīsies Latvijā".

Dumpis stāstīja, ka Latvija ir gatava mēģināt ierobežot jaunā vīrusa izplatību, tomēr esot jāsaprot, ka neviena valsts visām situācijām nav gatava, ko apliecina vīrusa straujā izplatība Itālijā.

Mediķis vērtēja, ka šī infekcija izpletīsies arvien tālāk, attiecīgi diezgan droši varot teikt, ka tā nonāks arī Latvijā, jautājums tikai - kad. Pašlaik iedzīvotāju, mediķu un valsts amatpersonu uzdevums būtu attālināt vīrusa nonākšanu mūsu valstī.

Dumpis atzina, ka ceļošanu pilnībā apturēt nav iespējams, tomēr iedzīvotājiem ir jāsaprot, ka došanās uz vīrusa skartajām teritorijām, piemēram, Itālijas ziemeļiem, ir riskanta. Mediķis iedzīvotājiem pirms braukšanas iesaka "padomāt, skatīties ziņas" un pieņemt informācijā balstītu izvēli, jo esot skaidrs, ka inficēšanās gadījumu Itālijā būs daudz vairāk par pašlaik oficiāli fiksētajiem. Ceļotājiem jāsaprot, ka pastāv risks inficēties, īpaši jāuzmanās gados vecākiem cilvēkiem ar citām saslimšanām.

Infektologs vienlaikus atzīmēja, ka šī nav nāvējoša slimība un pasaule ir sastapusies arī ar daudz bīstamākām infekcijām. Skaidrojot slimības radītos draudus, Dumpis kā vienu no galvenajiem aspektiem minēja to, ka vienlaikus saslimst liels skaits cilvēku, ārstēšanās prasa divas līdz trīs nedēļas, šie saslimušie rada lielu noslodzi slimnīcām, traucējot to darbību.

Dumpis pieļāva, ka vasarā vīrusa izplatība var samazināties, līdzīgi kā tas notiek ar citām slimībām, tomēr neviens medicīnas speciālists to droši pateikt nevar, jo vīruss ir jauns un neizpētīts.

Raksturojot Latvijas taktiku cīņā pret vīrusa iespējamu izplatīšanos, premjers Krišjānis Kariņš (JV) šorīt telekanālā "TV3" stāstīja, ka mūsu valsts mērķis ir atklāt un izolēt ar šo vīrusu inficētos pašā slimības sākumā, pirms viņi ir aplipinājuši citus cilvēkus, tāpēc cilvēkiem, kuriem ir aizdomas par inficēšanos, ir jāvēršas pie neatliekamās medicīniskās palīdzības, nevis jādodas pie saviem ģimenes ārstiem vai pašiem jābrauc uz slimnīcām.

Kariņš ir pārliecināts - ja savlaicīgi tiks "noķerti" inficētie, tad slimības perēklis Latvijā nesāksies.

Premjers uzskata, ka šī taktika strādā. "Galvenais ir būt gataviem," sacīja Kariņš un aicināja iedzīvotājus sadarboties ar valsts dienestiem un neslēpt savu iespējamo saslimšanu.

Kā ziņots, jaunais koronavīruss "Covid-19" jau konstatēts deviņos no Itālijas reģioniem. Itālijā ir lielākais koronavīrusa "Covid-19" gadījumu skaits Eiropā un trešais lielākais pasaulē aiz Ķīnas un Dienvidkorejas.

Inficēšanās gadījumu skaits ar jauno koronavīrusu Itālijā pieaudzis līdz 322, un līdz šim miruši 11 saslimušie, otrdien preses konferencē pavēstījis Civilās aizsardzības pārvaldes priekšnieks Andželo Borrelli. Visi ar šo vīrusu mirušie Itālijā bija vai nu gados veci cilvēki vai ar iepriekš konstatētām veselības problēmām.

Latvijas iedzīvotājiem, kuri šobrīd plāno doties uz koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām, uz kurām tiek attiecināti īpaši pasākumi, speciālisti iesaka izvērtēt ceļojuma nepieciešamību un ceļojuma laikā ievērot vispārējos profilakses pasākumus, kā arī sekot līdzi vietējo varas iestāžu norādījumiem.

Ceļotājiem, kuri atgriežas no šīm vietām, jānovēro sava veselība turpmākās 14 dienas. Parādoties saslimšanas simptomiem - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, rīkles iekaisums vai apgrūtināta elpošana, jāierobežo kontaktus ar ģimenes locekļiem un citām personām, nekavējoties jāzvana 113, jāinformē ārstniecības personas par simptomiem un ceļojumu uz koronavīrusa skartajām valstīm vai teritorijām.

Speciālisti iesaka, ja bērns pēdējo 14 dienu laikā bija ceļojumā kādā no koronavīrusa "Covid-19" skartajām valstīm vai teritorijām, bērnam neapmeklēt izglītības iestādi, vecākiem sazināties ar ģimenes ārstu un sadarbībā ar ģimenes ārstu novērot bērna veselību 14 dienas pēc ceļojuma.

