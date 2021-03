Informēs par tālāko vakcinācijas gaitu ar "AstraZeneca" vakcīnu

Šodien pulksten 13 norisināsies preses konference, kurā atbildīgās institūcijas un eksperti informēs par tālāko Latvijas vakcinācijas gaitu ar "AstraZeneca" vakcīnu, informēja Zāļu valsts aģentūrā (ZVA).

Veselības ministrs Daniels Pavļuts (AP) ceturtdien žurnālistiem sacīja, ka šodien Latvijā atsāks lietot "AstraZeneca" vakcīnu pret Covid-19.

Atbildīgās iestādes - Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC), Imunizācijas valsts padome (IMP), ZVA un Veselības inspekcija (VI) - plāno rekomendēt atsākt vakcināciju ar "AstraZeneca" vakcīnu Latvijā pēc tam, kad Eiropas Zāļu aģentūra (EZA) Zāļu reģistrācijas komiteja būs sniegusi savu lēmumu un Latvijas vakcinācijas kabinetiem tiks izplatītas riska mazināšanas vadlīnijas.

Plānots, ka šodien ap pēcpusdienu tiks dota atļauja atsākt vakcinēšanu. Šīs vakcīnas lietošanu atsāks, tiklīdz "AstraZeneca" riska mazināšanas vadlīnijas būs apstiprinātas EZA.

Kā vēstīts, EZA ceturtdien "AstraZeneca" vakcīnu pret Covid-19 atzinusi par drošu.

Kā pēc EZA drošuma komitejas sēdes preses konferencē pavēstīja EZA vadītāja Emera Kuka, "komiteja ir nonākusi pie skaidra zinātniski slēdziena - šī ir droša un efektīva vakcīna. Ieguvumi no tās, aizsargājot cilvēkus no Covid-19 un ar to saistītajiem nāves un hospitalizācijas riskiem, atsver iespējamos riskus".

"Komiteja arī ir secinājusi, ka vakcīna nav saistīta ar trombembolijas gadījumu vai asins recekļu riska pieaugumu," sacīja Kuka.

Tomēr aģentūra nevar pilnībā noraidīt saikni starp retiem trombembolijas gadījumiem un vakcīnu un tāpēc sākusi papildu izpēti, lai izprastu jautājumu, norādīja Kuka.

Arī Latvija papildu piesardzības nolūkā pēc SPKC, IVP, ZVA un VI rekomendācijas pirmdien uz laiku apturēja vakcināciju ar "AstraZeneca" vakcīnu.

Kā informēja ZVA, lēmums pieņemts, balstoties uz ziņojumiem no atsevišķām Eiropas Savienības valstīm par trombembolijas un līdzīgiem gadījumiem, kas novēroti dažādos laika posmos pēc vakcīnas saņemšanas.

Vienlaikus SPKC, IVP, ZVA un VI uzsver, ka līdz šim nav datu par cēloņsaistību starp vakcināciju un nopietniem veselības traucējumiem. Lēmums uz laiku līdz divām nedēļām apturēt vakcināciju ar "AstraZeneca" vakcīnu pieņemts tikai papildu piesardzības nolūkā līdz brīdim, kad tiks saņemta informācija par cēloņsaistības izvērtēšanu par līdz šim ziņotajiem gadījumiem.

ZVA arī akcentēja, ka veselības sarežģījumi, tostarp trombembolijas gadījumi, var tikt novēroti iedzīvotāju vidū dažādu iemeslu dēļ, neatkarīgi no zaļu lietošanas vai vakcinācijas, jo to iemesli var būt dažādi.

Līdz šim Latvijā nav apstiprināts neviens ziņojums, kurā norādītie veselības traucējumi līdzinātos citās Eiropas Savienības valstīs ziņotajiem saistībā trombembolijas signālu, kura izskatīšanu patlaban veic EZA drošuma komiteja. Informācija par ZVA saņemtiem Covid-19 vakcīnu blakusparādību ziņojumiem tiek regulāri publicēta ZVA tīmekļvietnē.

Tikmēr otrdien EZA nāca klajā ar paziņojumu, ka aģentūra ir stingri pārliecināta par ieguvumiem no "AstraZeneca" vakcīnas. "Mēs joprojām esam stingri pārliecināti, ka ieguvumi no "AstraZeneca" vakcīnas, novēršot Covid-19 un ar to saistīto hospitalizācijas un nāves risku, atsver šo blakņu risku," preses konferencē pavēstīja EZA vadītāja. Arī Pasaules Veselības organizācija rekomendē turpināt izmantot "AstraZeneca" vakcīnu.

Foto: pixabay.com