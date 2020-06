Intensīvie nokrišņi applūdinājuši Jelgavas ielas (FOTO)

Intensīvo nokrišņu dēļ pirmdienas pēcpusdienā Jelgavā applūda pilsētas ielas un krustojumi, kas radīja problēmas gan autovadītājiem, gan gājējiem, informēja pilsētas pašvaldībā.

Pašlaik problemātiskākajās vietās tiek tīrītas lietus ūdens novades gūlijas, lai paātrinātu ūdens aizplūšanu.

Pašvaldības operatīvās informācijas centrā (POIC) informēja, ka no plkst.16 līdz 17.20 Jelgavā fiksētais nokrišņu daudzums bijis 20 milimetri uz kvadrātmetru. Intensīvais nokrišņu daudzums rada paaugstinātu slodzi lietus ūdens kanalizācijas infrastruktūrai, kas nespēj tik ātri ūdeni no ielām novadīt, līdz ar to veidojas dziļas peļķes.

Savukārt pašvaldības iestādes "Pilsētsaimniecība" vadītājs Māris Mielavs atzna, ka pie tik lielas intensitātes nokrišņiem ir tikai likumsakarīgi, ka applūst ielas, jo lietus ūdens novades sistēma nespēj paņemt pretī uzreiz visu ūdens daudzumu.

"Šobrīd tiek apsekota pilsēta, lai pārbaudītu gūliju darbību un nepieciešamības gadījumā atbrīvotu tās no aizsprostojumiem, kas kavē ūdens noplūšanu no ielām," skaidroja Mielavs, piebilstot, ka pēc stundas vai divām jau atkal viss būs kārtībā, jo jāļauj ūdenim aiztecēt.

Pašlaik ar pilnu jaudu strādā arī visas sūknētavas.

Nokrišņi plūdus izraisījuši daudzos ielu krustojumos, kur ūdens bija sakrājies līdz pat automašīnas numura zīmes augstumam.

Ja pērkona negaisa laikā ir konstatēti pilsētas infrastruktūras bojājumi, iedzīvotāji aicināti zvanīt POIC pa iedzīvotāju atbalsta tālruni 8787.

Foto: Jelgavas pašvaldība