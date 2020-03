Ņemot vērā esošo epidemioloģisko situāciju, no trešdienas, 18. marta, īpaši piesardzības pasākumi būs attiecināti uz personām, kuras ir atgriezušās no ārvalstīm, vairs neizdalot specifisku valstu grupu. Tas nozīmē, ka valsts apmaksātas analīzes uz Covid-19 tiks nodrošinātas personām, kurām pēc atgriešanās no ārvalstīm 14 dienu laikā ir parādījušies saslimšanas simptomi – pēkšņs drudzis, klepus un elpas trūkums, informē Veselības ministrijas preses sekretāre Anna Strapcāne.

Ņemot vērā citu valstu pieredzi un mērķi taupīt cilvēkresursus, gadījumā, ja kādam no ģimenes būs apstiprināta Covid-19 saslimšana, pārējiem ģimenes locekļiem laboratoriskos izmeklējumus neveiks. Ja simptomi parādīsies kādam no pārējiem ģimenes locekļiem, būs jāsazinās ar ģimenes ārstu vai arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, ja veselības stāvoklis būs smags.

Lai noteiktu, ka persona ir izveseļojusies, pacientam tiks veikti vēl divi testi, lai apstiprinātu vīrusa neesamību organismā. Šo testu veikšanu pieteiks ģimenes ārsts Centrālajā laboratorijā.

Pieņemts arī lēmums , ka stacionārās ārstniecības iestādes strādā paaugstinātas gatavības režīmā un var pārorganizēt sniegtos pakalpojumus. Slimnīcas atkārtotas ambulatorās konsultācijas iespēju robežās varēs sniegt attālināti. Šajā gadījumā pacientu iemaksa par attālināti sniegtajām konsultācijām netiks piemērota un ārstniecības iestādēm tiks kompensēta no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Vienlaikus dienas stacionārā tiks sniegti pakalpojumi, kuriem nepieciešams nodrošināt terapijas nepārtrauktību (tai skaitā hematoloģija, ķīmijterapija, hemodialīze un orgānu aizstājējterapija). Tāpat stacionāros tiks veiktas dzīvību glābjošās operācijas.

Turpmāk arī speciālistu konsultācijas pacientam būs savstarpēji jāsaskaņo ģimenes ārstam ar attiecīgo nozares speciālistu. Savukārt zobārstniecībā būs nodrošināta akūtā un neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Foto: pixabay.com