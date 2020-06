IUB lēmumu par reģionālo autobusu pārvadājumu iepirkumu pieņems līdz septembra beigām

Iepirkumu uzraudzības birojs (IUB) lēmumu par reģionālo autobusu pārvadājumu iepirkumā iesniegtajām sūdzībām pieņems līdz septembra beigām, informē birojā.



"Ņemot vērā izskatāmās lietas sarežģītību un ievērojamo apmēru, lēmuma pieņemšanas termiņš tiks pagarināts līdz septembra beigām," informēja IUB.

Vienlaikus IUB norādīja, ka par sūdzību izskatīšanu komentārus līdz lēmuma pieņemšanai nesniegs.

Jau vēstīts, ka ceturtdien, 25.jūnijā, IUB izskatīja vairāku pretendentu iesniegtās sūdzības par Autotransporta direkcijas rīkotā konkursa par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanu rezultātiem.

Tāpat ziņots, ka iepirkumā trīs sūdzības iesniegusi AS "Cata", divas - "Tukuma auto", vienu sūdzību iesniegušas SIA "Dobeles autobusu parks" un SIA "Jelgavas autobusu parks" kopā, vienu - SIA "Norma-A", vienu - SIA "Ventspils reiss", vienu - SIA "Jēkabpils autobusu parks", vienu - SIA "Gulbenes autobuss" un SIA "Balvu autobuss" kopā, kā arī vienu - SIA "VTU Valmiera".

Konkursa par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu no 2021.gada izraudzīti uzvarētāji 12 maršrutu tīkla daļās jeb lotēs no kopumā 16.

Tostarp lotē "Bauska" uzvarējusi AS "Nordeka", lotē "Daugavpils, Krāslava" - SIA "Daugavpils autobusu parks", lotē "Gulbene, Alūksne, Balvi" - apvienība AS "Nordeka" un SIA "Sabiedriskais autobuss", lotē "Jelgava, Dobele" - AS "Liepājas autobusu parks", lotē "Kuldīga, Saldus" - SIA "Sabiedriskais autobuss", lotē "Liepāja" - AS "Liepājas autobusu parks", lotē "Madona" - SIA "Tukuma auto", lotē "Pierīga" - apvienība AS "Liepājas autobusu parks", SIA "Sabiedriskais autobuss" un AS "Nordeka", lotē "Rēzekne, Ludza" - AS "Rēzeknes autobusu parks", lotē "Talsi, Tukums" - AS "Talsu autotransports" lotē "Talsi, Tukums", lotē "Valmiera, Valka, Smiltene" - apvienība SIA "Sabiedriskais autobuss" un Lietuvas "Vlasava" bet lotē "Ventspils" - AS "Talsu autotransports".

Ņemot vērā, ka četrās daļās - "Cēsis", "Jēkabpils, Preiļi, Līvāni", "Limbaži, Sigulda" un "Ogre, Aizkraukle" - visu pretendentu sagatavotie piedāvājumi neatbilda iepirkuma nolikuma prasībām, plānots sludināt jaunu konkursu.

Lai nodrošinātu sabiedriskā transporta pakalpojumu nepārtrauktību šajās maršrutu tīkla daļās, tiks pagarināts līgums ar esošajiem pārvadātajiem vai tiks izvēlēts pārvadātājs uz laiku, kamēr stāsies spēkā jaunais līgums, kas tiks noslēgts ar pretendentu, kas uzvarēs šajā konkursā.

Konkursā par sabiedriskā transporta pakalpojumu nodrošināšanu 16 maršrutu tīkla daļās kopumā tika saņemti 40 piedāvājumu, kurus iesniedza 15 pretendenti.

Foto: no arhīva