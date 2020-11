Izgaismos LLU Akadēmisko ceļu

Ikviens Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) saimei piederīgais – students, darbinieks, absolvents un sadarbības partneris, 18. novembrī aicināts atzīmēt Latvijas Republikas dibināšanas 102. gadskārtu un piedalīties akcijā “Izgaismo LLU Akadēmisko ceļu”, iededzot sveces uz bruģētā ceļa pie Jelgavas pils, kas ved no Lielās ielas uz pils dienvidu puses ieeju, informē augstskolā.

“LLU Akadēmiskais ceļš ir vēsturiskais ceļš, kas ved no Lielās ielas uz Jelgavas pili un ko mūsdienās izmanto tikai gājēji. Kopš 2012. gada tajā katru septembri īpašu piemiņas plāksni gulda pirmkursnieki, tā simbolizējot studiju sākumu, apņemšanos labi mācīties, augstu turēt savas augstskolas godu un kļūstot par vietu, kurā satikties pēc studiju beigšanas,” skaidro mācību iestādē. Svecīšu aizdedzināšana plānota no pulksten 16.30, taču to papildināt ar jaunām sveču liesmiņām varēs visa vakara garumā.

Foto: LLU