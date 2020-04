IZM informēs par jauna izglītojoša televīzijas kanāla "Tava klase" izveidi

Šodien pulksten 9 Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) tiešsaistes mediju brīfingā informēs par jauna izglītojoša televīzijas kanāla "Tava klase" izveidi.

Valdība ir atbalstījusi IZM iniciatīvu par jauna izglītojoša TV kanāla "Tava klase" izveidi, lai sniegtu lielāku atbalstu attālināto mācību pieejamībā, kvalitatīva satura apgūšanā un vecāku atbalstīšanā, īpaši sākumskolas posmā.

Preses brīfingā piedalīsies izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP), IZM parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš (JKP), iniciatīvas grupas "Vecāki par labāku izglītību" pārstāvji Maija un Gundars Āboliņi un skolotāja Ance Jaks.

Kā ziņots, no 6.aprīļa televīzijas kanāli "ReTV" un "Sportacentrs.com" pārraidīs izglītojamajiem paredzētu saturu un kļūs par izglītojošiem kanāliem "Tava klase". No 6.aprīļa virszemes televīzijā tiks radīts saturs skolēniem no 1. līdz 4.klasei, bet no 14.aprīļa - skolēniem, kas mācās 5. un 6.klasē. Iespējams, vēlāk saturs taps arī 9. līdz 12.klašu skolēniem.

Ministre norādīja, ka šādu kanālu ieviešana ļaus jaunāko klašu skolēniem radīt klātbūtnes efektu, kā arī dažādot un atvieglot skolotājiem mācību procesa sagatavošanu, bet vecākiem dos noteiktu atbalstu, jo bērni mācību procesā būs iesaistīti ar televizora starpniecību, līdz ar to viedierīces būs pieejamākas pārējiem ģimenes locekļiem.

Pēc ministres paustā, akcents tiks likts uz matemātiku, latviešu valodu, kā arī svešvalodu, mākslas un IT jomas priekšmetiem. Kanālā uzmanība tikšot veltīta arī interešu izglītībai, proti, bērni varēs sportot, kopīgi dejot, atcerēties dziesmu un deju svētku repertuāru, kā arī iemācīties un apgūt jaunas prasmes.

Bērniem būs iespēja arī mācīties mazākumtautību valodas, kas Latvijā radušas savas skolas, piemēram, baltkrievu, igauņu, lietuviešu, poļu un arī citas valodas.

Foto: pixabay.com