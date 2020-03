IZM kopā ar partneriem nodrošina 5000 viedierīču Latvijas skolēniem

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) nesen veiktajā aptaujā noskaidrojusi, ka Latvijā ir aptuveni 3% skolēnu, kuriem mājās nav ne datora, ne viedtālruņa ar interneta pieslēguma, kas rada grūtības šiem skolēniem piedalīties attālināto mācību procesā.

Lai šo problēmu operatīvi risinātu, IZM uzrunāja privātos partnerus, kuri pauduši atbalstu viedierīču nodrošinājumam skolēniem attālinātā mācību procesa īstenošanai. Mobilo pakalpojumu operators “Latvijas Mobilais telefons” gatavs piedāvāt skolēniem 2266 viedierīces, savukārt uzņēmums “’Bite Latvija” – 3000 viedierīču. Abi operatori nodrošina šīm iekārtām arī bezmaksas zvanu un interneta pieslēgumu. IZM aicina arī citus potenciālos partnerus pieteikties līdzdalībai skolēnu attālināto mācību procesa nodrošināšanā, informē IZM Komunikācijas nodaļa.

“Krīzes situācija valstī ir vienlaikus sagādājusi daudzus izaicinājumus, taču tā ir devusi arī jaunas iespējas: viena no tām ir attālinātā mācību procesa uzsākšana Latvijā. Ar šo soli mēs nodrošināsim vajadzīgos instrumentus, lai kvalitatīvu izglītību nodrošinātu ikvienam Latvijas cilvēkam, jo īpaši sociāli mazāk aizsargātajām iedzīvotāju grupām. Paldies partneriem par aktīvo iesaisti šī jautājuma risināšanā,” gandarīts ministrijas parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš.

Vecumposmā no 1.līdz 5.klasei bērnu, kuriem nav nekādu viedierīču, ir nedaudz vairāk par 3000 jeb 3,6% no kopējā skaita, 6.-9.klasē tie ir gandrīz 2000 jeb 2,8% no kopējā skaita, bet posmā no 10.-12.klasei – 361 jeb 1,22% no kopējā skolēnu skaita.

Aptaujas dati liecina, ka skolās, kurās bērnu skaits ir mazāks par 100 skolēniem, viedierīču trūkums ir procentuāli lielāks – to nav vidēji ap 4,5% skolēnu, savukārt vidēji valstī tie ir 2,9%.

Šodien Izglītības un zinātnes ministrija virza šo piedāvājumu izskatīšanai valdībā, aicinot piešķirt līdzfinansējumu.

Foto: pixabay.com