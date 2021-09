IZM prognozē nelielu skaitu atlūgumu no izglītības nozarē strādājošajiem pēc obligātas prasības vakcinēties

Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) aplēses liecina, ka, stājoties spēkā prasībai vakcinēties pret Covid-19 darba turpināšanai, atlūgumu skaits no izglītības nozarē strādājošajiem varētu būt neliels, ceturtdien preses konferencē žurnālistiem sacīja IZM valsts sekretāra vietnieks un Sporta departamenta direktors Edgars Severs.

Severs atgādināja, ka izglītības nozarē vakcinācijas aptvere ir apmēram 75%. Viņa ieskatā, dati liecina, ka vairums izglītības nozarē strādājošo ir pasargāti pret Covid-19.

Savukārt precīzas prognozes par potenciālajiem darba atlūgumiem no izglītības nozarē strādājošajiem, kuri nav vakcinējušies un neplāno to darīt, nav.

"Mēs pievienojamies uzstādījumam un pieejai, ka vakcīna ir vienīgais un visdrošākais veids, kā tikt galā ar šo pandēmiju un atgriezties darba sektorā pirms pandēmijas situācijā," sacīja Severs.

LETA jau ziņoja, ka pēc 15.novembra izglītības nozarē strādājošie darbu klātienē varēs turpināt tikai ar sadarbspējīgu Covid-19 pārslimošanas vai vakcinēšanās sertifikātu, otrdien nolēma Ministru kabinets.

Līdz 15.novembrim mācības, izņemot augstskolās un koledžās, un bērnu uzraudzību klātienē varēs sniegt arī personas, kas pēdējo 48 stundu laikā ir veikušas Covid-19 RNS testu, pēdējo sešu stundu laikā veikušas antigēna testu vai veikušas rutīnas skrīninga testu, un tas ir negatīvs.

Koledžās un augstskolās studiju programmas nemainīgi turpinās īstenot tikai epidemioloģiski drošā vidē, proti, tiki ar Covid-19 vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Līdz novembra vidum izglītības iestādes turpinās organizēt nodarbināto testēšanu sadarbībā ar laboratoriju, kura veic Covid-19 testus, un nodos attiecīgajai laboratorijai nodarbināto datus.

Vienlaikus valdība noteikusi pienākumu obligāti vakcinēties konkrētām profesijām - izglītībā strādājošajiem, tai skaitā pirmsskolas izglītības, pamatizglītības un vidējās izglītības un augstākās izglītības pakāpē nodarbinātajiem, neformālās izglītības un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmās nodarbinātajiem, koledžās un augstskolās studējošajiem, kā arī pakalpojumu sniedzējiem, kas līgumattiecību izpildes laikā pakalpojuma sniegšanas vietā nonāk saskarē ar izglītojamiem.

Izglītības darbinieki, kuri ir sākuši vakcinācijas procesu ar kādu Eiropas Zāļu aģentūrā reģistrētu vakcīnu, bet to nav pabeiguši, tiks nodrošināti ar valsts apmaksāts rutīnas skrīningu līdz 15.novembrim. Savukārt izglītības nozarē strādājošie, kas nebūs sākuši vakcināciju pret bīstamo vīrusu, no 11.oktobra līdz 15.novembrim rutīnas skrīningu segs no saviem personīgajiem līdzekļiem.

Lai arī valdībā nolēma jauno regulējumu atbalstīt, izglītības un zinātnes ministre Anita Muižniece (JKP) izteica aicinājumu Ministru kabinetam nenoteikt konkrētu datumu - 15.novembri -, no kura izglītības nozarē darbu varēs turpināt tikai ar Covid-19 sertifikātu.

Vienlaikus Labklājības ministrijai, Tieslietu ministrijai un Valsts kancelejai uzticēts 13 dienās izstrādāt vadlīnijas darba devējiem situācijām, kas paredz darbinieku atlaišanu gadījumos, ja tie nav vakcinēti, kā arī iespēju laicīgi izsludināt konkursus uz vakantajām vietām, kas atbrīvosies pēc nevakcinēto darbinieku atbrīvošanas no darba. Risinājumi jārod esošajā likumdošanā.

Noteikumi stāsies spēkā 11.oktobrī.

Foto: no arhīva