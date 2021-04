IZM saņēmusi solījumu no VM jau pavisam drīz sākt pedagogu kolektīvo vakcinēšanu pret Covid-19

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) ir saņēmusi solījumu no Veselības ministrijas (VM) jau pavisam drīz sākt pedagogu un izglītības iestāžu darbinieku kolektīvo vakcinēšanu pret Covid-19, intervijā Latvijas Televīzijas raidījumam "Rīta panorāma" pastāstīja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP).

Viņa sacīja, ka, saskaņā ar VM solīto, iespēja vakcinēt vismaz 25 cilvēku lielus izglītības iestāžu darbinieku kolektīvus būšot jau "no nākamās nedēļas - ne pat no 20.datuma, bet drusku, drusku ātrāk".

IZM esot vienojusies ar VM, ka kolektīvās vakcinēšanas sarakstos "būs iespēja nešķirot pedagogus".

Šuplinskas rīcībā neesot informācijas, cik pedagogu līdz šim tikuši vakcinēti pret Covid-19.

Ministre atturējās komentēt Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības pausto, ka atsevišķi skolotāji ir saņēmuši brīdinājumu par darba uzteikumu, ja atteiksies vakcinēties pret Covid-19. Vienlaikus viņa norādīja, ka Latvijā vakcinācija pret Covid-19 ir absolūti brīvprātīga, līdz ar to nevienu pedagogu nedrīkst atlaist no darba par atteikšanos vakcinēties.

Kā ziņots, pirmdien stājas spēkā veselības ministra Daniela Pavļuta (AP) rīkojums, kas paredz pret Covid-19 sākt vakcinēt pirmsskolas, speciālās izglītības iestāžu un 1.-6.klašu pedagogus un darbiniekus, kuri, veicot darba pienākumus, nonāk ciešā saskarē ar bērniem, kā arī citus pedagogus, kuri atsāk darbu klātienē. Pārējo pedagogu un izglītības iestāžu darbinieku vakcinācija pret Covid-19 varētu sākties no 3.maija.

Līdz ar to no pirmdienas vakcīna pret Covid-19 pienākas 52 392 pedagogiem, savukārt no 3.maija varētu sākt potēt atlikušos 23 924 pedagogus, žurnālistiem pavēstīja veselības ministrs.

Foto: no arhīva