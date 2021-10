IZM: Skolēnu brīvlaikā jāizvairās no pulcēšanās, došanās ekskursijās un ceļojumos

Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) aicina vecākus un skolēnus ļoti rūpīgi izvērtēt nepieciešamību brīvlaikā doties ekskursijās vai ceļojumos, savukārt skolotāji aicināti ar skolēniem pārrunāt, kāpēc šajā situācijā ir ārkārtīgi svarīgi katram ievērot noteiktos ierobežojumus, lai pārvarētu Covid-19 pandēmiju, informēja IZM Komunikācijas nodaļā.

Skolēnu brīvdienas, kas šogad ilgs no 18.oktobra līdz 22.oktobrim, ir laiks, ko daudzas ģimenes izmanto, lai kopīgi atpūstos un ceļotu ne vien pa Latviju, bet arī uz ārzemēm. Ja nu ceļojums jau ieplānots un paredzēts doties uz ārvalstīm, nepieciešams savlaicīgi iepazīties ar epidemioloģisko situāciju plānotajā ceļojuma galamērķī, atgādināja IZM.

Jāņem vērā, ka, atgriežoties Latvijā no valsts, kurā 14 dienu kumulatīvais Covid-19 gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem pārsniedz 75, obligāti jāveic Covid-19 tests pirms iebraukšanas Latvijā un, neatkarīgi no testa rezultāta, jāievēro desmit dienu pašizolācija. Pašizolācijas laiku var saīsināt, ja septītajā dienā pēc izbraukšanas no augsta riska valsts veic atkārtotu testu, un tas ir negatīvs. Testa rezultāts jāfiksē testēšanas sertifikātā. Testu pirms iebraukšanas var neveikt un pašizolāciju var neievērot personas ar derīgu vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Bērni līdz 12 gadu vecumam var neievērot pašizolāciju, ja ir ceļojuši kopā ar pieaugušajiem, kuri atbrīvoti no pašizolācijas prasības. Tomēr arī šādos gadījumos bērniem 10 dienas pēc izbraukšanas no augsta riska valsts, ir jāatturas no ciešākas kontaktēšanās ar personām ārpus savas mājsaimniecības, jāizvairās no sabiedriskā transporta lietošanas.

Plašāka informācija ar noteikumiem ceļotājiem, kas atgriežas no ārvalstīm, kā arī ar valstu saslimstības rādītāju sarakstu, pieejama Slimību profilakses un kontroles centra mājaslapā: "https://www.spkc.gov.lv/lv/valstu-saslimstibas-raditaji-ar-covid-19-0".

Latvijas mērķis ir uzvarēt vīrusu un sekot to valstu piemēriem, kas spējušas nepārslogot savu veselības sistēmu. IZM aicina ikvienu atbildīgi izturēties pret valstī noteiktajiem drošības pasākumiem, līdz minimumam samazināt fiziskos kontaktus, lai kopīgi pārvarētu krīzi.

Tie, kas var, aicināti vakcinēties pret Covid-19, jo tas ir vienīgais veids, kādā pārvarēt Covid-19 pandēmiju un atgriezties dzīvē bez ierobežojumiem un bailēm, uzsvēra IZM.





Foto: pixabay.com