IZM: Vecākiem nav jāapmaksā remonts par valsts naudu iegādātajām viedierīcēm

Ģimenēm nav jāsedz remonta izdevumi par valsts naudu iegādātajām viedierīcēm, Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas sēdē sacīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) parlamentārais sekretārs Reinis Znotiņš (JKP).

Šodien komisijā Valsts kontroles (VK) Pirmā revīzijas departamenta direktore Inese Kalvāne prezentēja oktobrī pasludināto kontroles starpziņojumu par attālinātā mācību procesa nodrošināšanu ārkārtējās situācijas laikā.

Kalvāne stāstīja par projekta "Tava klase" izvērtējumu un pavasarī iegādāto viedierīču iepirkumu attālinātā mācību procesa nodrošināšanai. Viņa atgādināja, ka, lai nodrošinātu attālināto mācību procesu valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā un iegādātos mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamās preces un pakalpojumus, IZM šim nolūkam izlietoja valsts budžeta līdzekļus 801 940 eiro apmērā.

Viedierīču iegādei kopā izlietoti 436 732 eiro, bet 365 208 eiro izmantoti audiovizuālā satura radīšanai un izplatīšanai virszemes bezmaksas televīzijas apraidē pieejamos televīzijas kanālos, un interneta platformas un digitālo risinājumu izveidei.

VK veica visu 119 pašvaldību aptauju, lai noskaidrotu, vai pašvaldības ministrijas sagādātās viedierīces izsniedza izglītojamajiem attālinātā mācību procesa nodrošināšanai, kā arī to, kāda ir pašvaldību turpmākā rīcība ar tām nodotajām viedierīcēm. Atklājās, ka pašvaldības, nesaņemot informāciju no IZM par turpmāko rīcību ar viedierīcēm pēc ārkārtējās situācijas beigšanās, ir rīkojušās dažādi. Viedierīces gan tika atdotas atpakaļ skolās, un tās tiks izmantotas turpmākā mācību procesa nodrošināšanai, gan tika atstātas lietošanā izglītojamajiem, saglabājot tās pašvaldību grāmatvedības uzskaitē.

Kalvāne norādīja, ka 93 pašvaldībās viedierīce tika atdota atpakaļ izglītības iestādēs, Valkas novadā par viedierīces lietošanu tika noslēgts līgums ar vecākiem un ierīces tika nodotas ilgtermiņa lietošanā, bet Garkalnes novadā viedierīces skolā atdeva atpakaļ 9.klašu izglītojamie, bet pārējiem tās palika lietošanā.

Tāpat VK noskaidroja, ka viedierīces netika izsniegtas izglītojamajiem septiņās pašvaldībās, piemēram, Stopiņu novads saņēma 31 viedierīci, bet neviena netika izsniegta izglītojamajiem, Ventspils saņēma 139 viedierīces, bet izglītojamajiem netika izsniegtas astoņas planšetes un 42 viedtālruņi, un Salacgrīvas novads no ministrijas saņēma 50 viedierīces, bet skolēniem netika izsniegtas 29 planšetes.

Tāpat pašvaldības bez ministrijas iegādātajām viedierīcēm, nodrošināja datorus no pašu resursiem, piemēram, Rīgas izglītības iestādes izsniedza lietošanā 298 datorus, Aglonas novads - 12 datorus, Balvu novads - 20 datorus, un Dobeles novads - 27 datorus.

Vismaz 295 ministrijas iegādātās viedierīces 28 665 eiro vērtībā netika izsniegtas izglītojamajiem, bet palika atsevišķu pašvaldību rīcībā, jo ministrija nebija pārliecinājusies, vai tās attiecīgajai pašvaldībai ir nepieciešamas sākotnējā ministrijas organizētajā aptaujā norādītajā apjomā.

Tajā pat laikā vairākām pašvaldībām netika nodrošinātas viedierīces nepieciešamajā daudzumā, secinājusi VK. Vairākums pašvaldību izglītojamajiem izsniegušas ne tikai no ministrijas saņemtās viedierīces, bet arī vismaz 2015 ierīces izsniegtas no izglītības iestādēs esošajām ierīcēm, no jauna iegādātas vismaz 139 ierīces un saņemtas dāvinājumā vismaz 144 ierīces.

Savukārt analizējot datus par audiovizuālā satura radīšanu un izplatīšanu jeb "Tava klase" projektu VK uzsver, ka ministrija, ir veikusi darbības, lai apzinātu vairākas pakalpojumu iegādes iespējas, jo sākotnēji tika uzrunāta Latvijas Televīzija oriģinālsatura radīšanai, taču piedāvājums oriģinālsatura radīšanai netika iesniegts.

Nerodot galīgo vienošanos ar Latvijas Televīziju oriģinālsatura radīšanai, ministrijas pārstāvji uzrunāja projekta īstenošanai nepieciešamo pakalpojumu sniedzējus, kas darbojās attiecīgajā tirgus segmentā, lai noskaidrotu potenciālos pretendentus, ņemot vērā to finanšu piedāvājumus un gatavību īstenot projektā plānotās darbības noteiktā termiņā - 2019./2020.mācību gada pēdējos mēnešos. Attiecīgi tad projektā iesaistītas komerctelevīzijas - "RE:TV" un "Sportacentrs.com".

Tāpat VK pārstāve informēja, ka pārbaudes laikā VK lūdza Izglītības kvalitātes valsts dienestam un Valsts izglītības satura centram informāciju par to, vai ir saņemtas sūdzības par projektu "Tava klase" un tādu neesot bijis.

Vienīgais ieteikums IZM šī projekta sakarā bija līdzekļu atgūšana 475 eiro apmērā par nesaņemtu surdotulkojumu.

Pēc šī starpziņojuma uzklausīšanas Andrejs Klementjevs (S) stāstīja, ka ir dzirdējis gadījumus, kad trūcīga vai daudzbērnu ģimene, saņemot valsts iegādātu viedierīci, ir par to materiāli atbildīga. Proti, to saskrāpējot vai sasitot ekrānu, ģimenei būšot "liela nauda jāsamaksā".

"Cilvēki baidās šīs ierīces ņemt, jo viņiem bail uzņemties šādu finansiālu slogu. Bērni ir bērni. Saeimā ir deputāti, kuri datoru sadauza, bet viņiem neprasa to kompensēt vai apmaksāt remontu. Taču no trūcīgām vai daudzbērnu ģimenēm to prasām," teica deputāts, piebilstot, ka, iespējams, ierīces vajadzējis apdrošināt.

Tomēr šādu apgalvojumu noraidīja Znotiņš, sakot, ka no IZM tāda prasība neesot bijusi, tieši otrādi - ministrija rēķinājusies, ka ierīces var saplīst vai aiziet bojā.

Pēc Znotiņa teiktā, tiem, kuri saņēmuši šādu informāciju jārunā ar skolu un pašvaldību, jo IZM šādus noteikumus nav noteikusi. Saplēšanas gadījumā ģimenei par ierīci vai tās remontu nav jāmaksā, izriet no parlamentārā sekretāra teiktā.

Foto: IZM