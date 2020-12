Izredzes sagaidīt baltus Ziemassvētkus šogad nav lielas

Noturīgs sals un sniegs Ziemassvētkos Latvijā nav gaidāms, liecina pašreizējās sinoptiķu prognozes.



Pirms svētkiem un, visticamāk, arī Ziemassvētku brīvdienās laikapstākļus ietekmēs Atlantijas cikloni, kas gaidāmi Eiropas ziemeļrietumu daļā, un anticiklons, kas gaidāms Krievijā vai plašā Eiropas austrumu un dienvidu daļā.

Līdz ar to valdošā gaisa plūsma būs no rietumiem vai dienvidiem, tā nodrošinās samērā siltus un mitrus laikapstākļus. Aukstāks laiks iespējams gadījumā, ja palielināsies anticiklona ietekme un ienāks sals no austrumiem vai dienvidaustrumiem.

Latvijas austrumu daļā izredzes sagaidīt baltus Ziemassvētkus ir nedaudz lielākas nekā citviet valstī; pastāv arī kailsala varbūtība.

Saskaņā ar pašreizējo "Global Forecast System" prognozi gan pirmssvētku dienās, gan pašos Ziemassvētkos gaisa temperatūra Latvijā pārsvarā būs -1..+4 grādi, Kurzemē brīžiem gaidāms siltums līdz +7 grādiem. Palaikam būs nokrišņi, visbiežāk gaidāms neliels lietus. Uz ceļiem bieži veidosies apledojums, sevišķi Vidzemē un Latgalē, reizēm gaidāma arī migla.

