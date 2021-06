Izsludina jaunu atlasi ES fondu ieguldījumiem degradēto teritoriju revitalizācijā

Centrālā finanšu un līgumu aģentūra (CFLA) ir izsludinājusi Eiropas Savienības (ES) fondu projektu iesniegumu atlasi programmā, kas veicinās videi draudzīgu un vides ilgtspēju teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu. Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums ceturtajā atlases kārtā ir vairāk nekā 15 miljoni eiro, informē Centrālās finanšu un līgumu aģentūras pārstāve Ieva Luste.



Ceturtajā projektu iesniegumu atlases kārtā CFLA ir uzaicinājusi sagatavot un iesniegt deviņu projekta iesniegumus septiņām pašvaldībām, proti, Rēzeknes, Jelgavas pilsētas pašvaldībām, un Bauskas, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, un Tukuma novada pašvaldībām.

Pašvaldības veiks investīcijas rūpniecisko teritoriju un citu uzņēmējdarbībai plānoto vai izmantoto degradēto teritoriju atjaunošanā, lai šīs teritorijas pielāgotu jaunu uzņēmumu izvietošanai vai esošo paplašināšanai, tādējādi sekmējot nodarbinātību un ekonomisko aktivitāti pašvaldībās saskaņā ar pašvaldības attīstības programmā noteikto.

Ar ERAF līdzfinansējumu projektu ietvaros varēs attīstīt ceļu satiksmes infrastruktūru - satiksmes pārvadus, ielas vai ceļus un ar tiem saistīto infrastruktūru, veikt ēku un ar to saistītās infrastruktūras būvniecību, pārbūvi, atjaunošanu vai restaurāciju, un labiekārtot degradētās teritorijas. Tāpat tiks līdzfinansētas ūdenssaimniecības, siltumapgādes, gāzes, elektroenerģijas infrastruktūras būvniecības izmaksas, kā arī virszemes un pazemes komunikāciju infrastruktūras pārbūve. Atšķirībā no iepriekšējām kārtām, ceturtajā atlases kārtā tiek veicināta zaļās infrastruktūras risinājumu izmantošana ēku un to infrastruktūras attīstīšanai, ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšanai, teritorijas labiekārtošanai u.c., piemēram, atjaunojamo energoeresursu izmantojošu enerģiju ražojošas iekārtas vai risinājumi, kas samazina siltumnīcefekta gāzes (SEG) emisijas vai veicina oglekļa dioksīda (CO2) piesaisti.

Plānotais finansējums ir paredzēts ne mazāks kā 17 817 757 eiro, tai skaitā ERAF finansējums – 15 145 093 un nacionālais finansējums - ne mazāks kā 2 672 664 eiro.

Ierobežotās projektu iesniegumu atlases ceturtajā kārtā projektu iesniegumus Centrālā finanšu un līgumu aģentūra gaidīs līdz š.g. 31. augustam.

Ceturtajā atlases kārtā tiks atbalstīti projekti, kuru ideju koncepti ir saskaņoti Reģionālās attīstības koordinācijas padomē. Atbildīgās iestādes funkcijas šai ES fondu programmai pilda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

Foto: no arhīva