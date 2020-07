Izsludina vēl vairākas publiskas vietas Liepājā un Rīgā, kur bijis risks inficēties ar Covid-19

Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) ir izsludinājis sarakstu ar sešām publiskām vietām Liepājā un divām vietām Rīgā, kuru apmeklētājiem bijis risks inficēties ar Covid-19, tāpēc tagad būtu nepieciešams īpaši rūpīgi sekot līdzi savam veselības stāvoklim un nepieciešamības gadījumā veikt pārbaudes, aģentūra LETA noskaidroja SPKC.

SPKC šonedēļ fiksējis trīs Covid-19 uzliesmojumus, kas saistīti ar draugu kompāniju izklaidi publiskās vietās un kuru epidemioloģiskās izmeklēšana turpinās, līdz ar to var pieaugt saslimušo skaits.

Kā aģentūru LETA informēja SPKC pārstāve Ilze Arāja, centra speciālisti aicina īpaši savai uzmanībai sekot iedzīvotājus, kas no 27.jūnija vakara līdz 8.jūlija vakaram Rīgā apmeklēja restorānu "Aqua Luna" Andrejostas ielā 5k-5, kā arī no 28.jūnija vakara līdz 9.jūlija vakaram apmeklēja restorānu "Kinki" Blaumaņa iela 5A.

Tāpat inficēšanās riski bijuši tiem, kuri 3.jūlija vakarā Liepājā atradās viesnīcā "Sport Hotel", Dzērves ielā 9, un šajā pilsētā 3.jūlija vakarā apmeklēja restorānu "7.līnija", Peldu ielā 59A, bet 4.jūlija vakarā atradās kafejnīcā "Darbnīca", Lielā iela 8, alus bārā "Miezis&Ko", Kuģinieku iela 5, bija kafejnīcā "Delisnack", Dzirnavu iela 4, savukārt 5.jūlija vakarā Liepājā apmeklēja kafejnīcu "Vējš", Graudu iela 45.

Visu minēto iestāžu apmeklētājiem 14 dienas no šo publisko vietu apmeklēšanas SPKC mudina novērot savu veselību un sekot izmaiņām, piemēram, vai neparādās paaugstināta temperatūra, sāpes kaklā, klepus, un nepieciešamības gadījumā telefoniski vērsties pie sava ģimenes ārsta.

SPKC gan mierina, ka restorānu apmeklētājiem risks saslimt ar Covid-19 tiek vērtēts kā zems. SPKC atgādina, ka ikvienam ir iespēja veikt valsts apmaksātu Covid-19 testu arī tad, ja nav saslimšanas simptomu. Iepriekš ir obligāti jāpierakstās, zvanot uz tālruņa numuru 8303 darba dienās laikā no pulksten 8 līdz 20, sestdienās laikā no pulksten 9 līdz 15 un svētdienās laikā no pulksten 9 līdz 12.

SPKC mudina iedzīvotājus, kuri bieži apmeklē publiskas vietas un izklaides vietas, izmantot lietotni "Apturi Covid", lai ātrāk uzzinātu, vai persona ir bijusi kontaktā ar Covid-19 saslimušo.

Foto: pixabay.com