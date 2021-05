Izsūtīti uzaicinājumi mācībām Jelgavas pašvaldības bērnudārzos

Sākusies pirmsskolas izglītības iestāžu grupu komplektācija jaunajam, 2021./2022., mācību gadam, un šonedēļ vecākiem, kuru bērnam piešķirta vieta kādā no 11 pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, elektroniski izsūtīts Jelgavas Izglītības pārvaldes uzaicinājums. Jaunajā mācību gadā pašvaldības bērnudārzos no jauna plānots uzņemt vairāk nekā 500 bērnu vecumā no pusotra līdz sešiem gadiem. Vecākiem paziņojumā norādītajā termiņā jāapstiprina vai jānoraida piedāvājums, informē Jelgavas pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību pārvaldē.

Jelgavas Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Sarmīte Joma skaidro, ka jaunajā mācību gadā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs tiks uzņemti vairāk nekā 500 pilsētas bērnu, tostarp 20 vietas paredzētas bērniem speciālajās pirmsskolas izglītības programmās. Vietu rindā uz pašvaldības bērnudārzu šobrīd gaida 2273 bērni, no tiem 1701 ir vecumā no pusotra līdz sešiem gadiem un var pretendēt uz vietu bērnudārzā nākamajā mācību gadā. Jāpiebilst, ka 941 no šiem bērniem šobrīd mācās privātajās pirmsskolas izglītības iestādēs, bet 167 saņem pašvaldības atbalstu bērnu uzraudzības pakalpojumam (pie auklēm). "Komplektējot grupas, esam izskatījuši iesniegumus par vietu piešķiršanu ārpus kārtas, un pirmdien un otrdien vecākiem, kuru bērniem piešķirta vieta kādā no pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēm, elektroniski ir izsūtīts uzaicinājums. Turpinām sazināties ar vecākiem, lai risinātu situācijas, kad bērnam jāuzsāk obligātā sagatavošana skolai, bet vecāku izvēlētajā bērnudārzā konkrētajā vecuma grupā nav brīvu vietu. Lūgums vecākiem sekot līdzi e-pastam vai arī elektroniskajā pieteikšanās sistēmā pārbaudīt, vai ir mainījies pieteikuma statuss," tā S.Joma, piebilstot, ka 20 vecāki vēstules saņems pa pastu uz savu deklarēto dzīvesvietu, jo iesniegumā nav norādījuši e-pasta adresi.

Vecākiem paziņojumā norādītajā termiņā jāapstiprina vai jānoraida piedāvājums, sazinoties ar iestādes, kurā viņa bērnam piešķirta vieta, vadītāju. Ja vecāki vēlas mainīt bērnudārzu, viņiem jāvēršas ar iesniegumu Izglītības pārvaldē.

Jauno audzēkņu uzņemšana katrā pašvaldības bērnudārzā notiks pēc individuāla grafika, vienojoties ar vecākiem. Vecākiem jāņem vērā, ka saskaņā ar epidemioloģiskās drošības noteikumiem šogad nebūs iespēja iepriekš klātienē apskatīt iestādi.

S.Joma uzsver, ka vietu piešķiršana ir nepārtraukts process un katra brīvā vieta tiek piešķirta Jelgavas pilsētas saistošajos noteikumos noteiktajā kārtībā. "Tos, kas vēl nav saņēmuši aicinājumu uz bērnudārzu, lūdzam būt pacietīgiem – vietu piešķiršana un grupu komplektācija jaunajam mācību gadam ir tikai nupat sākusies," tā S.Joma.

Foto: pixabay.com