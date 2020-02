Izzinās vidi un eksperimentēs

Ikgadējais Jauno vides pētnieku forums “Skolēni eksperimentē” norisināsies Zemgales reģiona kompetenču attīstības centrā (ZRKAC) 13. februārī pulksten 13. Plānots, ka šogad forumā pasākumā 1.– 5. klašu grupā piedalīsies 18 skolēni ar 10 eksperimentiem, savukārt 6.– 9. klašu grupā pieteikušies 18 dalībnieki ar 15 eksperimentiem. Kopējais dalībnieku skaits forumā ir 36 skolēni ar 25 eksperimentiem, informē ZRKAC pārstāve Alise Gubene.

Apskatot dalībnieku pieteikumus, var novērot tendenci, ka piedalīšanās forumā “Skolēni eksperimentē” ir kļuvusi par sava veida ģimenes pasākumu, jo tajā piedalās māsas un brāļi, bieži vien jaunākie kopā ar vecāko klašu skolēniem veic kopīgus eksperimentus.

1. – 5. klašu grupā skolēni izvēlējušies pētīt vides piesārņojumu, iespējas saimniekot gudri, domājot ilgtermiņā, tāpat arī elektrības ražošanu, elektroierīču ietekmi uz augiem, to augšanu.

Lielāko klašu audzēkņi izvēlējušies tēmas ir saistītas ar statisko elektrību, magnētismu, zero waste dzīvesveidu, domājot arī par gudru saimniekošanu un atkritumu samazināšanu.

Daudzas no izglītības iestādēm forumā piedalās atkārtoti – Jelgavas 5. vidusskola, Jelgavas 6. vidusskola, Jelgavas Centra pamatskola, Jelgavas 4. sākumskola, Jelgavas pamatskola “Valdeka” – attīstības centrs, Jelgavas Spīdolas Valsts ģimnāzija.

Konkursa mērķis ir rosināt skolēnu interesi par vidi, tās problēmām, sekmēt izpratni par šo jomu, tādējādi veicinot skolēnu interesi par dabas procesu pētīšanu, labvēlīgu attieksmi pret vides saglabāšanu, attīstot pētnieciskās prasmes.

Foto: ZRKAC