Ja IZM neatrisinās pirmsskolas pedagogu nevienlīdzības problēmas līdz maijam, LIZDA lems par protesta akcijām

Ja Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) neatrisinās pirmsskolas pedagogu nevienlīdzības problēmas līdz maijam, Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrība (LIZDA) lems par protesta akcijām.

Kā informēja LIZDA priekšsēdētāja Inga Vanaga, vakar LIZDA padome, skatot jautājumu par pirmsskolas pedagogu darba slodzes un atalgojuma nevienlīdzību, vienojusies, ka gadījumā, ja līdz maijam netiks rasts risinājums šim jautājumam, tad lems par turpmāko rīcību.

Aprīlī Izglītības un zinātnes ministrija (IZM) sola prezentēt jaunu pedagogu darba samaksas modeli, kurā būtu sabalansētas slodzes starp pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogiem un skolu pedagogiem.

LIZDA pērn Saeimai prasīja nodrošināt pirmsskolas izglītības iestāžu pedagogu daļēju darba samaksas finansēšanu no valsts budžeta bērnu no 1,5 gadu vecuma nodarbinātajiem pedagogiem, kas ir 21,5 miljoni eiro no kopējiem 86 miljoniem eiro, ko finansē pašvaldības. Taču deputāti šo prasību noraidīja.

LIZDA, prasot izglītības un zinātnes ministres Ilgas Šuplinskas (JKP) demisiju, pārmeta to, ka viņa ignorē pirmsskolas izglītības pedagogus, kuriem netiek nodrošināti atbalsta mehānismi, tā vietā ir panākta politiska vienošanās par to, ka prioritāte ir privāto izglītības iestāžu atbalsts, digitalizācija, tehnoloģiju iegāde, kur gan daļa izdevumu ir pamatoti, pauda Vanaga.

Vienlaikus viņa akcentēja, ka pirmsskolas izglītības pedagogi iznes lielu daļu darba uz saviem pleciem bez jebkāda atbalsta. "Šāda attieksme ir tuvredzīga," sacīja Vanaga.

Foto: pixabay.com