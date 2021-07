“Jābūt cilvēcīgai un saprotamai komunikācijai”

Pagājis pirmais mēnesis, kopš pašvaldības kapitālsabiedrību “Jelgavas Nekustamā īpašuma pārvalde” (NĪP) vada Signis Rīns. Viņš NĪP vadībā ir iecelts uz pagaidu termiņu – vienu gadu.

“Ziņas” jau rakstīja, ka pēc Valsts policijas pieprasījuma šo amatu atstāja tās ilggadējais valdes loceklis Juris Vidžis, kurš kopā ar dēlu, arī agrāko NĪP darbinieku Lauri Vidži īslaicīgi tika apcietināti un ir iesaistīti kriminālprocesā.

Problēmu saistībā ar daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanu ir daudz, tādēļ “Ziņas” aicināja uz sarunu jauno NĪP valdes locekli.

– Lūdzu pastāstiet par sevi? Lasītāji vēlas zināt, vai jums ir enerģija un vēlēšanās turpināt darbu NĪP vadībā?

Manī noteikti ir enerģija un vēlēšanās iepazīt jaunu darbības jomu, kas saistīta ar nekustamā īpašuma apsaimniekošanu. Ja tā nebūtu, izteiktajam piedāvājumam nepieteiktos. Esmu iecelts šajā amatā uz laiku, taču nešaubos, ka nākamgad, kad šim amatam tiks rīkots atklāts konkurss, es tajā piedalīšos.

Es nāku no Kuldīgas puses, bet nu jau vienpadsmit gadus dzīvoju Jelgavas novadā. Vairāk nekā divdesmit gadus esmu nostrādājis enerģētikā. 1988. gadā sāku kā elektromontieris uzņēmumā “Latvenergo”. Ar savu darbu, kā arī, papildinot izglītību, laika gaitā nonācu līdz valdes locekļa amatam akciju sabiedrībā “Sadales tīkli”. 2017. gadā “Sadales tīklu” akcionāri izvēlējās jaunu valdi un es, savstarpēji vienojoties, darbu AS “Sadales tīkls” pārtraucu. Kādu laiku dzīvoju mājās, uzlaboju veselību. 2020. gadā pieņēmu Jelgavas domes priekšsēdētāja piedāvājumu kļūt par viņa padomnieku pilsētas attīstības jautājumos. Pirms tam aktīvi iesaistījos diskusijās par pilsētai svarīgiem attīstības jautājumiem, biju domē prezentējis savu redzējumu par Jelgavu kā no CO2 izmešiem brīvas “zaļās enerģijas” pilsētu. Šajā amatā nostrādāju nepilnu gadu. Tad nāca negaidītais piedāvājums pārņemt vadību uzņēmumā NĪP. Pašlaik ar interesi esmu iekšā šajā darbā, kas ir ne pārāk viegls tomēr interesants un izaicinājumiem pilns.

Foto: Gaitis Grūtups